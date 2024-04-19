Розірвати і забути: як швидко побороти стан гніву

Японські дослідники з’ясували, як швидко побороти гнів. Вчені з Вищої школи інформатики університету Нагої провели експеримент над своїми студентами. Результати показали, що маленький ритуал допоможе вийти з шаленого стану. Дослідження опублікувало наукове видання Nature.

Під час експерименту добровольців попросили висловити свою думку про важливі соціальні проблеми в письмовій формі. Далі вчені сказали студентам, що їхні роботи прочитає й оцінить один із професорів університету.

Насправді ж жоден професор не перевіряв роботи учасників експерименту. Незалежно від написаного вчені поставили студентам низькі оцінки. До того ж вони супроводили їхні твори негативними коментарями, назвавши інтелект учасників експерименту низьким. Деякі з коментарів написали в матеріалі видання.

“Я не можу повірити, що освічена людина може так думати”;

“Я сподіваюся, що ця людина чогось навчиться, поки перебуває в університеті”, – написали вчені студентам.

Від цього учасники експерименту розлютилися. Потім дослідники попросили студентів написати, що саме в них викликало негативні емоції. Добровольців поділили на дві групи. Одну попросили розірвати листок і викинути, іншим же сказали залишити папір на місці.

Далі вчені провели опитування і з’ясували, що студенти, які порвали аркуш, швидко прийшли в нормальний стан, відгуки вигаданого професора їх уже не хвилювали. Інші ж студенти, які зберегли листок, залишалися в гніві.

Дослідники з’ясували, що не так важливо просто записати негативні думки. Головне – це розправитися і знищити елемент, на якому відображається гнів. Такий варіант дає сигнал про те, що з негативом покінчено, але цю практику варто виконати якомога швидше.