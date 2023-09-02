Приват звернувся з важливою заявою до користувачів Приват24

Прес-служба ПриватБанку повідомила, що платформа онлайн-банкінгу Приват24, а також Приват24 для бізнесу тимчасово не працюватимуть у зв’язку з плановими технічними роботами. Відключення заплановано на ранок 3 вересня, з опівночі до 5 ранку.
Технічне обслуговування спрямоване на підвищення безпеки та зручності користування послугами банку. У цей період клієнти також можуть відчути короткочасні перебої в роботі інших банківських сервісів.
ПриватБанк закликає клієнтів враховувати цей графік проведення технічних робіт при плануванні використання Приват24. Дякуємо за розуміння.
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