Дві міжнародні організації виплатять українцям майже по 7 тис. грн: хто зможе отримати гроші

Українці зможуть отримати грошову допомогу ще від двох міжнародних організацій. Йдеться про Норвезьку раду у справах біженців та Міжнародну федерацію Handicap, а точніше її окремий підрозділ в Україні. Сума виплат складе 6,6 тис. грн в розрахунку по 2,2 тис. грн на місяць.

Про це стало відомо із заяви Міністерства соціальної політики України. У відомстві повідомили, що вже передали списки із майже 28 тис. осіб, що потребують фінансової допомоги. Всі вони свого часу залишали заявки на державній платформі «єДопомога».

Заявників відбирали за певними критеріями, які у кожної названих організацій дещо відрізняються.

Норвезька рада у справах біженців надасть допомогу:

інвалідам, які зареєстровані у Тернопільській, Закарпатській або Львівській областях – 6 тисяч осіб;

громадянам, зареєстрованим у тимчасово окупованих областях – 15 тисяч осіб;

батькам, що самостійно виховують дитину чи кількох дітей, зареєстрованим у Тернопільській, Закарпатській, Львівській чи Харківській областях – 4,1 тисяч осіб.

Українська філія Міжнародної федерації Handicap надасть допомогу:

інвалідам, зареєстрованим у Чернівецькій області – 1,5 тисячі осіб;

пенсіонерам, які отримують пенсію нижчу за 3 тис. грн – 1,5 тисячі осіб.

Після отримання списків потребуючих фінансової підтримки українців, обидві міжнародні організації проведуть власну перевірку. Зокрема вони повинні переконатися, що жоден із одержувачів виплат не отримує допомогу від іншої організації. Адже кожен українець має право брати участь лише в одній програмі міжнародної допомоги.

Загалом у списках Мінсоцу вже нараховується 2,9 мільйона осіб, які претендують на отримання фінансової допомоги. Переважно це українці, що належать до різних пільгових категорій, наприклад особи з інвалідністю, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, самотні батьки, пенсіонери і внутрішньо переміщені особи. Щоразу як котрась із міжнародних організацій пропонує свою допомогу, Міністерство соцполітики подає перелік осіб, що підпадають під критерії цієї організації.