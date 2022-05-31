Експерт назвав реальний курс гривні на даний момент

Жоден із трьох курсів валют, що діють в Україні, не відповідає дійсності. Картковий та готівковий курси постійно знаходяться під жорстким контролем держави. Навіть «чорний» ринок, що завжди був індикатором реального положення справ, значно занижує курс. Справжня ж ціна долара в Україні вже давно перетнула позначку у 55 грн.





Таку думку висловив фінансовий аналітик Іван Угляниця. Він підкреслив, що ринкову ціну валюти українцям зараз дізнатися просто ніде. Адже табло банків та обмінників не показують справжньої картини. На «чорний» ринок так само, як і на офіційні фінустанови, діє ціла низка обмежень. Оборот валюти в країні впав у рази. Тож чекати правди від гравців фінансового ринку людям не доводиться.

Експерт вважає, що реальна вартість долара зараз складає 55, а то і всі 60 грн. Такі висновки він зробив оцінивши темпи падіння економіки. Бізнес у країні фактично зупинився, не працює понад половина підприємств. Експорт у жалюгідному стані, а імпорт звужено до ввезення критичних товарів. Що вже казати про дефіцит держбюджету, який теж відіграє не останню роль у формуванні курсу.

От і маємо результат – справжній курс валют, який відображає так само справжній невтішний стан економіки. Та попри все, ситуація поступово покращується. Надходить валютна підтримка від західних країн, а згодом, за умови розблокування портів, вдасться налагодити й експорт. Тоді золотовалютні резерви поповняться, а національна валюта врешті візьме курс на стабілізацію.

Варто зазначити, що за останні кілька днів курс долара на «чорному» ринку вже показав позитивну динаміку. Лише з 30 до 31 травня вартість долара в обмінниках впала з 36,4 до 36,2 грн/дол. навіть якщо припустити, що «чорний» курс не відповідає реальному ринковому, тенденцію до його зниження все одно можна вважати хорошим знаком.