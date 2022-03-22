Унікальна ситуація: в Україні зміниться вартість електроенергії

Українська енергетика днями увійшла в нову еру свого розвитку. 16 березня нам нарешті вдалося приєднатися до європейської енергетичної мережі ENTSO-E та назавжди порвати всі зв’язки із енергосистемами Білорусі та Росії. Однак це далеко не єдина перевага енергетичного злиття з Європою. Незабаром українці отримають змогу відчути всі блага вступу України у «електричний Євросоюз».





Як зазначив керівник напрямку «Енергетика» незалежного експертно-аналітичного центру BRDO Антон Зоркін, приєднання до ENTSO-E дозволить Україні без жодних обмежень торгувати енергоресурсом із Європою. Тобто ми зможемо назавжди забути не лише про дефіцит енергії, але й про постійне коливання ціни на неї.

Експерт також пояснив, що Україна зазвичай продає енергоресурсу більше, ніж купує. Тож торгові відносини з Європою можуть принести державі непоганий прибуток. За підрахунками Міжнародного банку економічна вигода від злиття з європейською енергомережею складе для України щонайменше 1,5 мільярди євро за рік. Завдяки цьому послуги електропостачання для українських побутових споживачів суттєво здешевшають.

«Вітчизняні споживачі на власних платіжках відчують всі переваги злиття з європейською енергомережею. Це станеться як тільки перші кіловати енергії потечуть до України з Європи. Натомість українські виробники енергії зрозуміють свою вигоду, коли згенеровані ними кіловати почнуть купувати європейці», – впевнено повідомив Зоркін.

Ще однією перевагою енергетичної системи Європи є її відкритість до альтернативних джерел генерації. У ENTSO-E практично відсутні обмеження на зелену енергетику, за рахунок якої Україна зможе збалансувати власну енергосистему.

Не варто забувати і про ізоляцію від енергетичних мереж Росії та Білорусі, яка в світлі останніх подій стала для України нагальною потребою. Тепер, після підключення до ENTSO-E, ми жодним чином не залежимо від ворожих країн й знаходимося у повній енергетичній безпеці.

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