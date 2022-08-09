НБУ вкотре змінив правила покупки та продажу валюти: про що варто знати українцям

Національний банк України змінив правила придбання фінансовими установами валюти у населення. Тепер банки та обмінники зможуть на свій розсуд встановлювати курс, за яким будуть приймати долари, євро й інші світові валюти. Про це йдеться у постанові Нацбанку №172, прийнятій 5 серпня.





Тобто зараз як курс покупки, так і курс продажу валюти буде регулюватися виключно установами, які проводять дані операції. Хоча раніше банкам і обмінникам забороняли купувати валюту у населення за ціною, нижчою за офіційний курс.

Крім того в регуляторі переглянули правила купівлі валюти, причому не лише фізичними, а й юридичними особами. В результаті НБУ прийняв рішення дозволити підприємцям покупку валюти для забезпечення добових витрат працівників, що їдуть за кордон у відрядження.

Однак тут є певні обмеження. Під таким приводом можна придбати лише суму, яка покриє відрядні із розрахунку 80 євро на день. Тобто якщо за документами громадянин їде за кордом у справах компанії на 3 дні, купити можна буде не більше 240 євро, або іншу валюту, яка в еквіваленті не перевищує цієї суми.

Валюта, придбана з метою виплати відрядних, має бути зарахована на банківський рахунок компанії. Цей рахунок своєю чергою повинен відповідати визначеному НБУ критерію. А саме – всі операції за ним здійснюються виключно за допомогою електронного платіжного засобу.

Постанова, що підтверджує зазначені вище зміни, набрала чинності у минулу суботу 6 серпня. Тож вже з понеділка 8 серпня українці почали продавати та купувати валюту за новими правилами.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів України зараз готують новий закон, яким буде впроваджено 10% податок на валютообмінні операції при покупці імпортних товарів. На думку чиновників із Національного банку такий крок пришвидшить інфляцію в країні щонайменше на 1%.