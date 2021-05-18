Обнаружена редкая копейка, за которую заплатят 21 000 гривен

Недавно произошло довольно захватывающее событие для владельца старинных монет номиналом 15 копеек и 10 копеек. Почему? Все потому, что человек решил разместить эти монеты на аукционе, обе они 1992 года выпуска, и в результате за них было получено заоблачные деньги. Добавляется, что монета в 15 копеек была продана за 21 000 гривен, а 10 копеек успешно продались за 12 500 гривен.
Эти данные были взяты напрямую с аукциона Violity, но кроме этого сообщается еще и о том, что 15 копеек было изготовлено из магнитной стали, а также они были выпущены одними из первых, на них есть специальный разрез. В свою очередь, именно это их выделяет среди других, а монеты, выпущенные позже, в этом плане значительно отличаются.
Дорогими бывают не только старинные монеты
Следует отметить, что на сегодняшний день много людей, которые заинтересованы в коллекционировании монет, готовы заплатить невероятно большие средства не только за какие-то старинные монеты из предыдущих веков, но еще и современных. Но есть одно требование – монета должна быть не такая, как все остальные. В качестве примера, она может иметь в себе любой недостаток, который появился еще в момент изготовления.
Таким примером может выступить даже монета 2008 года выпуска номиналом в 10 копеек, но она должна быть с ярко выраженным недостатком, который будет выделять ее среди других. За такой экземпляр коллекционеры готовы заплатить более чем 250 000 гривен.
На данный момент именно такую цену озвучено на многих аукционах за вот такую монету с недостатками.
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