Обнаружена редкая копейка, за которую заплатят 21 000 гривен

Недавно произошло довольно захватывающее событие для владельца старинных монет номиналом 15 копеек и 10 копеек. Почему? Все потому, что человек решил разместить эти монеты на аукционе, обе они 1992 года выпуска, и в результате за них было получено заоблачные деньги. Добавляется, что монета в 15 копеек была продана за 21 000 гривен, а 10 копеек успешно продались за 12 500 гривен.





Эти данные были взяты напрямую с аукциона Violity, но кроме этого сообщается еще и о том, что 15 копеек было изготовлено из магнитной стали, а также они были выпущены одними из первых, на них есть специальный разрез. В свою очередь, именно это их выделяет среди других, а монеты, выпущенные позже, в этом плане значительно отличаются.

Дорогими бывают не только старинные монеты

Следует отметить, что на сегодняшний день много людей, которые заинтересованы в коллекционировании монет, готовы заплатить невероятно большие средства не только за какие-то старинные монеты из предыдущих веков, но еще и современных. Но есть одно требование – монета должна быть не такая, как все остальные. В качестве примера, она может иметь в себе любой недостаток, который появился еще в момент изготовления.

Таким примером может выступить даже монета 2008 года выпуска номиналом в 10 копеек, но она должна быть с ярко выраженным недостатком, который будет выделять ее среди других. За такой экземпляр коллекционеры готовы заплатить более чем 250 000 гривен.

На данный момент именно такую ​​цену озвучено на многих аукционах за вот такую ​​монету с недостатками.