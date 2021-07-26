Выбираем ноутбук: его преимущества перед стационарным ПК

Ноутбуки имеют массу преимуществ перед стационарными компьютерами, все больше пользователей склоняются к их выбору и для работы, и для учебы, и для игр и общения. Выгодно купить ноутбуки Леново в Киеве можно в сети “Комфи”. Девайсы бренда Lenovo сочетают в себе высокое качество, демократичные цены, стильный внешний вид, удобство, практичность и многофункциональность.





Преимущества ноутбуков над стационарными ПК

Спрос на ноутбуки был всегда, но в связи с пандемией, когда многие стали переходить на удаленную работу, потребность в мобильных компьютерах возросла многократно. Ведь куда бы вы ни поехали, ноутбук всегда будет под рукой. Его плюсы:

мобильность. Это главное преимущество устройства. Вы можете учиться и работать в любом месте: на отдыхе, в кафе, в парке, в дороге и т.д.;

экономия времени. Это вытекает из предыдущего пункта, даже время в пробке вы можете использовать для учебы или просто для того, чтобы посмотреть фильм, на который все не хватало времени;

персональность. Если стационарный компьютер принадлежит всей семье и из-за этого нередко возникают недовольства, то ноутбук — только ваша вещь;

автономность. Стационарный ПК используется исключительно дома при подключении в розетку, ноутбук же может работать где угодно, используя свой аккумулятор от 2 до 6 часов, ему не страшны отключения электроэнергии;

завершенное изделие. К ноутбуку не надо покупать клавиатуру, мышку, динамики, микрофон, камеру — все это встроено в девайс;

раздача вай-фай. Изделие, подключенное к интернету, может стать точкой доступа для других мобильных устройств;

родная ОС. Производители продают изделия с предустановленной ОС, и вам не придется приобретать и устанавливать операционку.

экономия места. Может это и не такой уж существенный плюс, но его очень ценят жильцы малогабаритных квартир. Не нужно выделять место для компьютерного стола, достаточно устроиться с девайсом в любимом кресле, а потом вернуть его обратно в сумку.

Бренд Lenovo выпускает ноутбуки для всех групп пользователей, вы можете выбрать изделие для разных задач.

На что обратить внимание при выборе ноутбука

Все зависит от целей, для которых вам должен послужить девайс. Если вы предпочитаете тяжелые игры, придется отказаться от автономности. Если для вас важнее мобильность и легкость, то не рассчитывайте на мощный процессор. Итак, обращаем внимание на следующие параметры:

размер экрана. Для работы с документами и учебы оптимальным будет экран 13-15 дюймов. Для игр предпочтительнее экран с диагональю от 17 дюймов, но будьте готовы к тому, что вес станет намного больше;

разрешение экрана. Тут чем больше, тем лучше. Оптимальное Full HD 1920×1080;

процессор отвечает за производительность и автономность;

видеокарта. Ее объем колеблется от 512 МБ до 8 ГБ. Выбирайте, опираясь на сложность планируемых задач.

Упростите себе жизнь, будьте мобильными!