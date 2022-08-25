Сакральний момент: екстрасенс розповів, звільнення якого міста стане передвісником перемоги України

Наприкінці серпня 2022-го року Збройним силам України вдасться переломити хід війни. Цей момент стане вирішальним і значно прискорить довгоочікувану перемогу над ворогом. Багатим на визначні події стане для України і жовтень. Цього місяця найімовірніше почнуться мирні перемовини з росією.





Такий прогноз щодо майбутній подій в Україні дав екстрасенс Роман Шептицький. Він переконаний, завершення війни вже не за горами. Кінець бойовим діям покладе звільнення міста, яке в усьому світі вже стало символом страждань українців – Маріуполя.

Деокупація Маріуполя стане «сакральним» моментом, після якого всі шляхи в Україну для російських загарбників будуть назавжди закриті.

Не менш важливим для українців місяцем екстрасенс вважає жовтень. В цей період він передбачає події, що стануть вкрай важливими для якнайшвидшого закінчення війни. Зокрема це може бути початок мирних переговорів з росією.

Шептицький також підкреслив, що повернення Донецької та Луганської областей буде для України непростим завданням. Та завдяки професіоналізму ЗСУ та нестримної волі українців до перемоги Донбас все ж вдасться повністю звільнити від ворога.

Кримський міст, знищення якого з нетерпінням чекає вся Україна, також незабаром зазнає непоправних руйнувань. Однак процес повернення Криму до складу України може зайняти не один рік.

Протилежну думку щодо майбутнього Криму висловила прогнозистка і тарологиня Ольга Соломка. Вона переконана, що до кінця 2022 року Україна повністю звільниться від впливу росії та вижене ворога з усіх окупованих територій. Однак деокупація буде супроводжуватися тяжкими боями, в яких українці можуть втратити чимало своїх захисників.

Загалом перемога стане для українців новою точкою відліку та переломним моментом у історії країни. Хоча радість від звільнення рідної землі буде затьмарена значними військовими втратами.