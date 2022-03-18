Українцям назвали ознаки того, що вони відправили гроші не на армію, а шахраям

Війна в Україні спричинила до появи низки шахраїв, що видають себе за благодійників. Вони збирають кошти буцімто на армію, користуючись наївністю громадян, що бажають зробити добру справу. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО перелічили низку ознак, які допоможуть зрозуміти, що ви натрапили на злодія.





Аферист чи благодійник?

Якщо ви бажаєте перерахувати гроші на допомогу Збройним силам України, підтримку біженців чи на будь яку іншу добру справу, варто звернути увагу на такі ознаки:

в оголошенні чи пості у соцмережі зазначено неофіційні канали для зв’язку з отримувачем, наприклад особистий номер телефону чи банківської картки;

немає жодних посилань на офіційні ресурси, як то волонтерські організації, облдержадміністрації тощо;

в оголошенні про збір коштів вказується конкретне найменування товару, який необхідно придбати, наприклад точна модель рації або тепловізора;

емоційний текст зі знаками оклику та гучними фразами, часто виділений яскравим кольором;

текст посту чи оголошення перекладений за допомогою автоматичного перекладача (невірний відмінок того чи іншого слова, недоречні епітети).

Та навіть якщо вам здається, що оголошення про збір коштів справжнє, перед здійсненням транзакцї варто його ще раз перевірити. Зробити це нескладно. Можна просто «загуглити» номер благодійника або його банківський рахунок. Цілком можливо що хтось вже став жертвою цього шахрая і написав про нього на форум чи у соцмережах.

Як ще можна потрапити на гачок афериста?

Чимало шахраїв використовують для збору коштів із наївних громадян спеціальні фішингові сайти. Їх адреса може на кілька букв відрізнятися від адреси справжнього благодійного фонду. Тож звичайний користувач може навіть не помітити підміни. Після вводу персональних даних на такому сайті зловмисник отримує доступ до ваших банківських карток та може зняти всі кошти з рахунку, або ж навіть набрати кредитів.

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