В Україні радикально змінились правила повернення техніки в магазин: що потрібно знати

Верховна Рада України прийняла новий проект закону №4185, який значно спростить процедуру гарантійного обслуговування техніки. Вже незабаром нам не доведеться зберігати кипи паперових документів на придбані товари, а продовжити гарантію можна буде самостійно за допомогою електронного кабінету.





На думку авторів даного законопроекту, споживачам буде значно зручніше у процесі придбання одразу ж зареєструвати товар на сайті, та мати доступ до усіх документів у електронному вигляді. Адже паперові гарантійні талони й квитанції часто губляться.

Складнощі з електронними гарантіями

Сама по собі ідея з е-гарантіями звучить заманливо. Та в той самий час впровадження нової системи потягне за собою певні складнощі.

У першу чергу не зрозуміло, хто буде відповідати за видачу е-гарантій. Адже виробник може й не мати на своєму сайті функціоналу для реєстрації гарантії. Особисто продавець із цим нічого вдіяти не зможе.

По-друге в Україні багато техніки, що продається нелегально. До прикладу товари, що були завезені з-за кордону контрабандою та продаються перекупниками. У цьому випадку забезпечити покупцю електронну гарантію також буде неможливо.

Водночас позитивною стороною даного нововведення стане цифровізація бізнес-процесів. Не кажучи вже про те, що держава зробить черговий вагомий крок в бік споживача та його прав.

У чому зручність е-гарантій

Електронні документи на техніку, що будуть завжди доступні в особистому кабінеті, значно спростять життя споживачів. Адже покупець зможе у будь-який момент перевірити гарантійний строк придбаного товару, та навіть продовжити його дистанційно.

Особливо стає у пригоді такий безпосередній зв’язок із виробником у випадку масового браку. Тоді процес відклику продукції та виплати компенсацій клієнтам відбувається значно простіше.

Чи готові продавці техніки до змін

Наразі депутати дали українським компаніям, що продають електроніку, 3 місяці на адаптацію до нових правил. Поки не зрозуміло, як сприймуть новину вітчизняні торгові гіганти. Та керівники кількох популярних мереж, зокрема MOYO і «Цитрус», вже висловилися на підтримку змін. Вони стверджують що електронна комерція значно спростить взаємодію із клієнтами та прискорить рутинні процеси обслуговування.