1 копійка за тисячі гривень: як українцю вдалося підзаробити на звичайній розрахунковій монеті

На одному з українських онлайн-аукціонів нещодавно виведену з обігу копійку продали майже за $500. За неї змагалися десятки покупців, бажаючи додати заповітну монету до своєї колекції. Що ж особливого вони побачили в начебто звичайному грошовому знакові?

Як виявилося, продана монета номіналом 1 копійка належить до рідкісного типу 1.35АА. Вона була випущена у 1992 році і має деякі характерні особливості. Зокрема на аверсі цієї копійки правий листок має ступінчату верхівку. На реверсі ж ягоди калини дрібніші, ніж на інших монетах цього номіналу. Про це повідомили на профільному сайті для нумізматів Monety-yagidky.

Згідно з найдетальнішим каталогом вітчизняних монет І. Коломійця «Стандартні монети України 1992-2014 років», така копійка є надзвичайно рідкісною. До вказаного різновиду відноситься лише кожен 30-тисячний екземпляр. Тож зустріти її на аукціоні велика удача для кожного нумізмата.

Востаннє 1 копійку 1992 року типу 1.35АА продавали ще у 2019 році і з тих пір вона не з’являлася в інтернет-просторі. Тому коли продавець виставив свій екземпляр на продаж, колекціонери наперебій почали робити ставки, доторгувавшись аж до 17 556 грн. Хоча експерти профільного інтернет-порталу monety.in.ua оцінюють таку монету максимум у 15 тис. грн.

Варто заначити, що монету різновиду 1.35АА нумізмати-початківці часто плутають зі значно дешевшими видами 1.31АА чи 1.35АЭ. Тож продаючи власні монети варто проконсультуватися зі спеціалістом або принаймні звіритися з каталогом. Інакше можна сильно продешевити.

Варто зазначити, що серед українських монет років Незалежності є чимало цінних екземплярів. Наприклад копійки, випущені обмеженим тиражем, екземпляри з браком, однаковими аверсами чи реверсами тощо. За такі монети можна запросто вторгувати тисячі, а подекуди й десятки тисяч гривень. Головне вчасно зрозуміти, що знайдений вами в кишені чи старому гаманці грошовий знак є унікальним та має нумізматичну цінність.