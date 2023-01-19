Деякі українські пенсіонери можуть отримати доплату в розмірі 20 тис. грн: хто ці щасливчики

В Україні військові пенсіонери можуть отримати додаткові 20 тис. грн до своєї пенсії. Для цього їм лише потрібно бути клієнтами ПриватБанку та мати в цій фінустанові пенсійну карту. Акція почала діяти з січня 2023 року, а завершиться у травні. За цей час надбавку до пенсії в сумі 20 тис. грн отримають троє українських військових.

У акції «Даруємо 20 000 грн до пенсії» автоматично візьмуть участь всі військові пенсіонери України, які отримують свої виплати на карту Привату. Оформити таку карту можна самостійно. Для цього потрібно звернутися у найближче відділення державного банку, взявши із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Оформити карту для отримання пенсії у ПриватБанку можна також онлайн за допомогою мобільного додатку чи сайту Приват24. Це дуже просто і займе лише кілька хвилин. Необхідно лише виконати наступні дії:

зареєструватися у Приват24, завантаживши фото свого паспорту та ідентифікаційного коду;

перейти до розділу «Гаманець» та створити нову картку ;

додати цю карту в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду як спосіб отримання пенсії.

Акція від Приватбанку буде діяти протягом 5 місяців – з січня до травня 2023 року. Навесні пройде три розіграші грошового призу в розмірі 20 тис. грн: у березні, квітні та травні. Кожен військовий пенсіонер за час дії акції зможе виграти доплату до пенсії лише один раз.

Варто зазначити, що учасники розіграшу 20-тисячної надбавки до пенсії повинні відповідати низці вимог:

бути громадянами України, старшими за 18 років;

бути діючими чи колишніми військовослужбовцями, які отримують виплати згідно із Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» чи «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

отримувати свої пенсійні виплати на картку ПриватБанку.