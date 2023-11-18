“Нафтогаз” попередив українців: якщо неправильно заповнити це поле – автоматично виникне борг

В Україні “Нафтогаз” повідомляє про випадки, коли споживачі отримують повідомлення про борги за газ, незважаючи на те, що вони сплатили за спожите паливо. Ця проблема виникає, коли споживачі не вказують номер свого особового рахунку в платіжних реквізитах. Ситуацію прояснив конкретний випадок, коли клієнт поскаржився на отримання повідомлення про борг після оплати. Нафтогаз пояснив, що помилка сталася через те, що в призначенні платежу не було вказано номер особового рахунку.

Для вирішення таких питань Нафтогаз радить споживачам складати акт звірки з постачальником послуг. Цей акт є гарантією того, що всі платежі будуть точно зараховані на рахунок клієнта. У компанії також зазначають, що у разі виявлення помилки у зарахуванні платежів, за умови надання споживачем повного пакету документів, кошти можуть бути перераховані на правильний рахунок. Однак борги все одно можуть виникнути, якщо споживачі не передають показання лічильників.

Крім того, незабаром українці, які проживають у багатоквартирних будинках, почнуть отримувати одразу три види платежів за газ. Облгази запроваджують новий “третій платіж” за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоквартирних будинках. Хоча закон вимагає сплачувати за таке обслуговування, специфіка договору та ліміти платежів ще не визначені, що робить примушування до підписання договору наразі незаконним.

Крім того, попередні правові акти, які зобов’язували облгази здійснювати безкоштовне періодичне технічне обслуговування житлових будинків, застаріли. Чинне законодавство дозволяє власникам нерухомості обирати постачальника послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, але ця послуга надаватиметься на договірних засадах і буде платною. Ця зміна відображає зрушення у правовій базі, що регулює обслуговування газових систем в Україні.