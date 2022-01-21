Паника у обменников: украинцам прогнозируют доллар под 30 гривен

Украинская гривна с первых дней нового года стремительно теряет свои позиции. Резкий рост доллара до 28,4 грн/долл. наглядно продемонстрировал тенденцию к ослаблению национальной валюты. Но, по мнению ведущих финансовых аналитиков, ситуация может еще больше обостриться. Так каких сюрпризов нам ждать в ближайший месяц? Дойдет ли курс доллара до нового психологического предела в 30 грн/долл?





Рекордное падение нацвалюты финансисты зафиксировали еще 10 января. Всего за полторы недели доллар подорожал на 1,2 грн, и ситуация продолжает ухудшаться. Высокий риск военной агрессии со стороны России заставил иностранных инвесторов изрядно переволноваться за свои деньги.

Углубили обеспокоенность бизнесменов и визиты военных чиновников из США, Польши и Великобритании. Нерезиденты начали в спешке продавать украинские ОВГЗ и выводить вырученные средства из Украины. В связи с этим портфель украинских облигаций у иностранцев за последние две недели уменьшился почти на 6,4 миллиарда гривен, поставив нацвалюту на краю пропасти девальвации.

Пагубно влияет на позиции гривны и постоянный рост цен на энергоносители, особенно на газ, жизненно необходимый стране на пике отопительного сезона. Большие расходы на импорт провоцируют рост цен продуктов и услуг, подпитывая инфляционные тенденции.

Если такая ситуация в стране будет сохраняться и дальше, эксперты не исключают рост курса доллара до ставки 29 грн/долл уже в ближайшие несколько недель. Как отметил аналитик брокерской компании Альпари Вадим Иосуб, курс валют в Украине сейчас полностью зависит от внешнеполитической ситуации. Если конфликт с Россией будет обостряться, то даже 29 грн/долл не станут пределом.

В тоже время Адрий Шевчишин из Forex Club поделился более оптимистическим прогнозом. Он считает, что рост курса доллара будет не столь стремительным. В ближайшие несколько недель украинцы могут рассчитывать на ставку 28,6 грн/долл. Максимальная же стоимость «американца» до конца зимы не превысит 28,95 грн/долл.

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