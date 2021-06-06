В мережі часто з’являються негативні відгуки про роботу українських фінансових установ. І один з них торкнувся найбільшої банківської структури в Україні. Коротше кажучи, «ПриватБанк» розлютив українців необхідністю відповідати на 10 питань та йти до банкомату знімати кошти. Подробиці – в нашому матеріалі.





Блокують рахунок без причини

Один із клієнтів «ПриватБанку» розповів, що забув в банкоматі картку та за допомогою сервісу Privat24 заблокував її. Поки не зроблять нову фізичну картку, вирішив завести собі її діджитал-версію. Спочатку зняття коштів йшло успішно. Але потім без дзвінка на номер 3 700 отримати гроші з банкомату стало неможливо.

Через декілька днів клієнт спробував зробити покупку в інтернет-магазині, але система знову попрохала зателефонувати за номером 3700. Після дзвінка виявилося, що картка заблокована і потрібно відповісти на кілька запитань, яких виявилось 10. Цікаво, що питання торкались персональної інформації та даних про членів родини. Коли користувач відмовився відповідати, банк відмовився разблокувати картку та заблокував доступ до Privat24.

Далі клієнт звернувся з письмовою скаргою до технічної підтримки сервісу, і там знову прийшлося проходити верифікацію, і знову були питання про родину, на які користувач не хоче відповідати. І знову система не дає доступу та відправляє у відділення.

Після діалогу с керівництвом банку картку разблокували, але Privat24 так і лишився заблокованим. Служба підтримки відмовилась без верифікації, що передбачає відповіді на 10 запитань, надати доступ до сервісу, мотивуючи це підозрою на шахрайські дії.

Такі дії з боку фінансової установи обурили клієнта. На його думку, ніяких шахрайських дій він не робив, тому що він стояв біля банкомату, знав пін-код своєї картки та й спеціальний код приходив на закріплений в системі фінансовий телефон, і це явно не шахрайство.

Що кажуть інші клієнти

Але на думку інших користувачів, «ПриватБанк» зробив все правильно – кожна фінансова установа, якщо сумнівається в клієнті, має право запросити верифікацію. Нічого страшного, зазначають в мережі, не буде, якщо компанія отримає деякі дані про членів родини, щоб в майбутньому мати змогу ідентифікувати клієнтів за ними.