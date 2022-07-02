Навіть непридатні до служби під час війни можуть попасти на мобілізацію: що треба враховувати

Від загальної мобілізації офіційно звільнено лише власників «білих квитків» та осіб, що непридатні до військової служби та виключені з обліку. На цьому наголошує адвокат Дмитро Циплицький. Він каже, що під час воєнного стану обмежено придатні до військової служби можуть потрапити під мобілізацію.





«Білий квиток» є таким статусом людини, за яким вона не може нести службу за станом свого здоров’я. А вже цю придатність визначає спеціальна військова лікарська комісія.

Обмеження на військову службу також має кілька градацій:

Обмежено придатний до військової служби;

Обмежено придатний у воєнний час та непридатний у мирний;

Непридатний до військової служби та виключений з обліку.

Також комісія регламентує типи служби та виконувані роботи в залежності від віку, спеціальності та стану здоров’я українця. Береться до уваги професійна спеціалізація призовника та його особливості здоров’я.

Висновок про придатність чи непридатність може видати лише військово-лікарська комісія, діагностика у приватних або державних не військових установах не береться до уваги і не стане підставою для зняття з обліку. Проте такі довідки від сторонніх установ можна подавати на розглядання, адже вони можуть прискорити висновок комісії. Тому маючи подібні документи, є сенс запропонувати їх на розглядання під час проходження комісії.

З переліком хвороб, що звільняють від загальної мобілізації, можна ознайомитись у законі «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України».