В доступе отказано: “Монобанк” блокирует счета пользователей даже с хорошей репутацией

Очередной клиент украинского банка «Монобанк» сообщил об отказе обслуживания со стороны финучреждения. На этот раз причиной стали не незарегистрированные доходы, а злом его аккаунта мошенниками (по словам самого пострадавшего).





Подробности инцидента

Свой отрицательный отзыв, а скорее – обращение к сотрудникам «Монобанка», пользователь оставил на сайте Минфина. Он написал, что начал обслуживаться у финучреждения еще в 2019 году, при этом по сей день очень доволен сотрудничеством. Единственный раз в этих отношениях случилась неприятность – в 2020 году представители финучреждения обратились к пользователю с требованием уточнить происхождение средств, которые были зачислены на его карту. Тогда пользователь пояснил, что средства были переведены его сестрой, после чего перевод был разблокирован. С тех пор никаких сложностей не возникало до 2021 года.

Неприятность случилась поздно вечером, когда пользователь возвращался из магазина. Произошло следующее:

на телефон пришло СМС-сообщение о том, что в его банкинг-аккаунт сделал вход неизвестный пользователь с помощью IPhone 11 которого у владельца счета никогда не было;

доступ к аккаунту был заблокирован;

пользователь быстро восстановил доступ, изменил пароль и заблокировал карту.

Через 5 минут на его телефон пришло сообщение от «Монобанка», что финучреждение прекращает с ним сотрудничество. После этого пользователь уже не смог зайти в свой аккаунт за его отсутствия, средства ему были выведены на карту другого банка.