Українців закликають до 15 травня обрати картку для виплати до 3000 гривень

Українцям нагадують про необхідність підключити картку для виплати Національного кешбеку за квітень 2026 року. Зробити це потрібно до 15 травня. Про особливості отримання коштів пояснили на сторінці «Дія».

Національний кешбек за квітень уже передано в обробку. Наразі система перевіряє накопичені суми, після чого має відбутися зарахування коштів.

Щоб виплата надійшла вчасно, потрібно вказати картку для зарахування. Якщо картку вже було обрано раніше і кешбек за попередні місяці надходив на неї, додаткових дій виконувати не потрібно.

У «Дії» наголосили, що тим, хто ще не вибрав картку, слід зробити це до 15 травня. Інакше накопичений кешбек за квітень, а також попередні невиплачені кошти, будуть анульовані відповідно до умов програми.

Щоб підключити картку в застосунку «Дія», потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати «Національний кешбек», а потім у правому верхньому куті натиснути «Вибрати картку».

Якщо кешбек уже накопичено, але картку для виплати не вказано, гроші не надійдуть. Зараз готується виплата за квітень, однак точну дату зарахування коштів не названо.

У межах програми Національний кешбек українці можуть отримувати компенсацію за купівлю українських товарів. Максимальна сума, яку можна накопичити за місяць, становить 3000 гривень. Саме до 3000 гривень можуть виплатити на картку, обрану до 15 травня.

Виплата здійснюється лише на картку з назвою «Національний кешбек». Інші картки для цього не підходять. На цьому окремо наголосила пресслужба «Дії», відповідаючи на запитання щодо платіжок.

З березня діє диференційована компенсація: 15% кешбеку нараховують за товари, які конкурують з імпортними, а на решту покупок передбачено базові 5%.