Tom’s Guide назвав найкращі недорогі смартфони 2026 року

Експерти Tom’s Guide оновили добірку найкращих недорогих смартфонів 2026 року. До списку потрапили моделі, які пропонують хороше співвідношення ціни, автономності, камер і програмних можливостей. У рейтингу розглядалися смартфони вартістю до 600 доларів.

Перше місце видання віддало Google Pixel 10a. Смартфон назвали найкращим загальним вибором серед доступних моделей. За оцінкою Tom’s Guide, він багато в чому схожий на попередній Pixel 9a, але пропонує кращу автономність, якісніші фото та набір корисних функцій на основі штучного інтелекту.

Які моделі увійшли до рейтингу

Серед Android-смартфонів у добірці також відзначили Nothing Phone (4a) Pro. Його сильними сторонами назвали великий яскравий дисплей, хорошу камеру, тривалий час роботи та ціну нижче 500 доларів. В окремому огляді Tom’s Guide також зазначав, що модель має 8-мегапіксельний телефотомодуль із 3,5-кратним оптичним зумом.

У списку є й одразу кілька моделей Motorola. Moto G (2026) відзначили як доступний смартфон із хорошою автономністю в сегменті до 200 доларів. Moto G Power (2026) пропонує більший екран, посилений корпус і ціну нижче 300 доларів, хоча за «залізом» він близький до молодшої моделі.

Окремо Tom’s Guide радить звернути увагу на Motorola Razr 2024. Це вже не класичний бюджетник, а складаний смартфон із гнучким екраном, який нині можна знайти за нижчою ціною, ніж багато звичайних моделей середнього класу. Видання вказує на його формфактор, камери та додаткові можливості, пов’язані зі складною конструкцією.

Apple і Samsung теж у списку

Для користувачів iOS найдоступнішим актуальним варіантом у добірці став iPhone 17e. Tom’s Guide відзначає його як сучасний iPhone за 599 доларів із підтримкою MagSafe, збільшеним базовим обсягом пам’яті та швидшим чипом. Водночас смартфон поступається дорожчим моделям через відсутність екрана з високою частотою оновлення та кількох основних камер.

Серед Samsung до рейтингу увійшов Galaxy A57. Його назвали хорошим варіантом для тих, хто хоче великий AMOLED-дисплей, високу автономність і частину флагманських програмних можливостей Samsung без купівлі дорожчих моделей Galaxy S.

Загалом рейтинг Tom’s Guide показує, що сегмент недорогих смартфонів у 2026 році став помітно різноманітнішим. Користувачі можуть обирати між класичними Android-моделями, доступним iPhone, смартфоном із гнучким екраном або пристроями з акцентом на автономність і AI-функції.