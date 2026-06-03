Бронювання працівників переглянуть повторно: бізнес має підтвердити критичність до 1 вересня

Українським підприємствам, які мають статус критично важливих, знову доведеться проходити перевірку. Після оновлення правил бронювання уряд встановив новий перехідний період: до 1 вересня 2026 року компанії мають підтвердити свою відповідність оновленим критеріям, інакше можуть втратити право на бронювання працівників від мобілізації.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. За його словами, механізм уже знайомий бізнесу ще з попередньої кампанії, яка відбувалася наприкінці 2024 року. Тоді підприємствам також давали кілька місяців на оновлення документів і водночас посилили вимоги до зарплатного критерію.

Втім, важлива деталь полягає в тому, що чинне бронювання не скасовується негайно. У Мінекономіки уточнили: рішення про критичність, які були чинними станом на 2 червня 2026 року, зберігають силу протягом строку, на який їх ухвалили, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року. До цієї ж дати зберігається і вже оформлене бронювання працівників.

Що зміниться для бізнесу

Нові правила передбачають не лише повторне підтвердження критичності, а й оновлення самих критеріїв. Міністерства, інші центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають заново затвердити їх у погодженні з Міноборони та Мінекономіки. Лише після цього підприємства зможуть подавати документи на перепідтвердження статусу.

Окремо уряд залишив чинним і зарплатний фільтр. Для підтвердження критичності підприємства та бронювання працівника середня нарахована зарплата має становити не менше трьох мінімальних зарплат, тобто 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях діє м’якша планка — 21 618 грн.

Таким чином, головний ризик для бізнесу зараз не в автоматичному скасуванні броні, а в тому, що після завершення перехідного періоду компанії повинні будуть довести свою відповідність новим умовам. Якщо цього не зробити до 1 вересня, статус критично важливого підприємства можуть не продовжити.