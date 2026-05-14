Xiaomi готує Smart Band 10 Pro та перші навушники-кліпси

Xiaomi готує масштабне оновлення своєї екосистеми пристроїв. Компанія почала публікувати тизери нових продуктів у Китаї, серед яких очікуються Xiaomi Smart Band 10 Pro та перші для бренду навушники у форматі кліпс. Їх можуть показати разом із флагманським смартфоном Xiaomi 17 Max.

За попередніми даними, Smart Band 10 Pro стане більш просунутою версією фітнес-браслета Xiaomi. Тизери вказують на тонкий і легкий корпус, а також алюмінієву рамку. Видання Gizmochina пише, що браслет матиме товщину 9,7 мм і важитиме 21,6 г.

Що відомо про Xiaomi Smart Band 10 Pro

За даними витоків і ритейлерських списків, Xiaomi Smart Band 10 Pro отримає 1,74-дюймовий AMOLED-дисплей і акумулятор на 380 мА·год. Заявлена автономність може сягати до 25 днів, хоча реальний час роботи залежатиме від сценаріїв використання, яскравості екрана, активності моніторингу здоров’я та спортивних функцій.

Очікується, що пристрій вийде у кількох кольорах. У глобальних витоках згадуються чорний, сріблястий і рожевий варіанти, а для китайського ринку можуть з’явитися додаткові кольори, зокрема білий, помаранчевий і керамічна версія. Ціна глобальної моделі, за попередніми даними, може перебувати в діапазоні $150–170.

Для порівняння, звичайний Xiaomi Smart Band 10 уже продається на глобальному сайті бренду та має 1,72-дюймовий AMOLED-дисплей і автономність до 21 дня. Це означає, що версія Pro має отримати більший екран, преміальніші матеріали та, ймовірно, кращий набір функцій.

Перші навушники-кліпси Xiaomi

Окремий інтерес викликає новий аудіопристрій Xiaomi. Компанія показала тизер навушників у новому для себе форматі — йдеться про кліпсову конструкцію, яка кріпиться до вуха без класичних вкладишів або внутрішньоканальних амбушурів.

Назву та характеристики навушників Xiaomi поки не розкриває. Notebookcheck зазначає, що це можуть бути перші кліпсові навушники бренду, а їхній дебют очікується разом із новим флагманським смартфоном із великим екраном і камерами Leica.

Також повідомляється, що на тій самій презентації Xiaomi може показати кілька нових аудіопристроїв під брендом Redmi. Це вказує на те, що компанія готує ширше оновлення сегмента персонального звуку, а не лише один незвичний аксесуар.

Офіційна дата презентації поки не названа. Очікується, що новинки спершу представлять у Китаї, а вже потім частина пристроїв може вийти на глобальному ринку.