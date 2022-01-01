Hardnews

Створено першу комп’ютерну мишку з SSD

01.01.2022
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XPG Vault

Adata розкрила інформацію про вихід комп’ютерної миші з вбудованим накопичувачем. Про це повідомляє видання Tom’s Hardware.


Модель XPG Vault відрізняється наявністю SSD ємністю в один терабайт. На думку інженерів компанії, вбудований накопичувач дозволить геймеру зберігати ігри, профілі та інші файли прямо в пам’ять пристрою. Повноцінний анонс першої у світі миші зі своєю вбудованою пам’яттю відбудеться на виставці CES 2022.

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Накопичувач має пропускну здатність 985 мегабайт на секунду, передача даних здійснюється через роз’єм USB-C. “Це значно швидше, ніж у традиційних твердотільних накопичувачів з інтерфейсом SATA 3, що мають швидкість близько 550 мегабайт в секунду”, – описали створений Adata пристрій журналісти.

На думку інженерів компанії, подібний аксесуар може бути корисним у дорозі, коли взяти з собою додатковий диск для зберігання ігор неможливо. Також мишу можна використовувати для резервного копіювання даних. Вартість девайсу буде розкрита на виставці CES 2022, що відбудеться у січні.

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01.01.2022
1 хвилина на прочитання

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