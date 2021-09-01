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Названо продукти, які не можна їсти перед сном

01.09.2021
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Часто відчуття голоду виникає пізно ввечері, хочеться щось перекусити. Але варто пам’ятати, що є кілька страв і напоїв, вживання яких пізно ввечері не рекомендується.


Жирна їжа не дасть заснути

Жирна їжа засвоюється організмом повільніше, тому в той час, коли вже потрібно буде засипати, тіло все ще буде ретельно працювати. Така їжа, особливо смажена, суперечить ідеї зниження активності перед сном, пише Best Health.

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Гостра їжа викликає бадьорість

Є дві причини уникати гострого перед сном. По-перше, така їжа може дратувати шлунок і викликати печію, через що буде важко заснути. По-друге, гостре викликає прилив бадьорості.

Шоколад містить кофеїн

Так як в продукті міститься велика кількість цукру і кофеїн, це негативно позначиться на якості сну. Речовини, присутні в солодощах припиняють вироблення мелатоніну, який сприяє швидкому засипанню.

Білок в м’ясі не допомагає заснути

Велика кількість білка може перешкодити людині заснути. М’ясо довго перетравлюється і змушує організм працювати в той час, коли вже пора відпочивати. Крім того, білок сприяє виробленню енергії організмом.

Фрукти

Фрукти містять багато цукру, який швидко підвищує рівень глюкози в крові, відповідно, дає багато енергії. Тому буде важко заснути. Особливо важливо уникати яблук, груш, бананів, вишень, слив, винограду і кавунів.

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01.09.2021
1 хвилина на прочитання

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