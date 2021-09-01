Названо продукти, які не можна їсти перед сном
Часто відчуття голоду виникає пізно ввечері, хочеться щось перекусити. Але варто пам’ятати, що є кілька страв і напоїв, вживання яких пізно ввечері не рекомендується.
Жирна їжа не дасть заснути
Жирна їжа засвоюється організмом повільніше, тому в той час, коли вже потрібно буде засипати, тіло все ще буде ретельно працювати. Така їжа, особливо смажена, суперечить ідеї зниження активності перед сном, пише Best Health.
Гостра їжа викликає бадьорість
Є дві причини уникати гострого перед сном. По-перше, така їжа може дратувати шлунок і викликати печію, через що буде важко заснути. По-друге, гостре викликає прилив бадьорості.
Шоколад містить кофеїн
Так як в продукті міститься велика кількість цукру і кофеїн, це негативно позначиться на якості сну. Речовини, присутні в солодощах припиняють вироблення мелатоніну, який сприяє швидкому засипанню.
Білок в м’ясі не допомагає заснути
Велика кількість білка може перешкодити людині заснути. М’ясо довго перетравлюється і змушує організм працювати в той час, коли вже пора відпочивати. Крім того, білок сприяє виробленню енергії організмом.
Фрукти
Фрукти містять багато цукру, який швидко підвищує рівень глюкози в крові, відповідно, дає багато енергії. Тому буде важко заснути. Особливо важливо уникати яблук, груш, бананів, вишень, слив, винограду і кавунів.
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