Бронь від мобілізації мають вже 20 тисяч айтівців: хто отримує відстрочку найчастіше

Кількість заброньованих фахівців в українській IT-галузі зросла до 20 тисяч осіб. Для порівняння, ще у червні 2025 року цей показник коливався в межах 15–18 тисяч. Такі дані оприлюднив Харківський IT Кластер.

Чому зростає кількість заброньованих? Експерти пов’язують позитивну динаміку з активністю компаній у сфері deftech (оборонні технології). Саме підприємства, що розробляють рішення для армії, зараз найактивніше бронюють своїх співробітників.

Хто отримує бронь? Згідно з дослідженням порталу DOU, «портрет» заброньованого айтівця виглядає так:

Кваліфікація: Найчастіше це досвідчені фахівці рівня Lead+, менеджери, аналітики та системні адміністратори.

Локація: Найбільша частка заброньованих працює у Києві.

Дохід: Медіанна зарплата фахівців із бронею сягає $3933, що корелює з їхнім високим рівнем кваліфікації.

Водночас дослідження показало, що близько 44% опитаних айтівців взагалі не мали бронювання. Лише 13% отримали його від основного роботодавця.

Вплив на економіку IT-сектор залишається критично важливим для економіки, приносячи країні понад $500 млн щомісяця (кожен другий долар експорту послуг). Проте статистика донатів у 2025 році показала спад: айтівці почали виділяти на ЗСУ в середньому до 5% від зарплати. Найактивніше донатять ті, хто живе у прифронтових регіонах.