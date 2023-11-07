Samsung несподівано відмовився від підтримки популярних смартфонів

Компанія Samsung видалила зі списку смартфонів, які отримають підтримку Android 14, відносно нові флагманські пристрої 2020 року Galaxy S20 і Note 20. Про це повідомляє видання 9to5Google.

9to5Google пише, що спочатку в цьому списку були присутні зазначені вище моделі, проте нещодавно реєстр оновився, і флагмани 2020 року з нього зникли. Разом із ними надії на оновлення до Android 14 позбулися користувачі Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G і Galaxy Z Fold 2. Компанія Samsung повідомила журналістам, що згадані пристрої спочатку потрапили до списку помилково.

Таким чином, на поточний момент поява Android 14 очікується на серіях Galaxy S23, S22, S21, а також моделях Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, A54, A53, A34, A33, M54, M53, M34 і M33. Деякі з перерахованих пристроїв вже оновилися до крайньої версії Android. Решта, ймовірно, отримають нову прошивку протягом 2024 року.

9to5Google пише, що у 2022 році Samsung оновила політику підтримки своїх флагманів. Згідно з нею, топові смартфони отримуватимуть свіжі версії Android протягом чотирьох років після релізу. Пристрої Galaxy S20 і Note 20 до цієї програми не потрапили.