Oppo Find X9 Ultra отримає безкомпромісні характеристики

Компанія Oppo готує новий флагман Find X9 Ultra, який, згідно зі свіжим витоком від Digital Chat Station, отримає двохелементний акумулятор сумарною ємністю 6850 мАг. Причому бренд заявить це як 7000 мАг, що на 900 мАг більше, ніж у Find X8 Ultra. Девайс збереже дротову зарядку на 100 Вт і бездротову до 50 Вт.

Смартфон отримає 6,82-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2K+, частотою оновлення 120 Гц і можливим поліпшенням енергоефективності. Камери обіцяють стати ключовою особливістю: основний модуль на 200 Мп, надширококутна камера на 50 Мп, а також два перископічних об’єктива — на 200 Мп і 50 Мп — з 10-кратним оптичним зумом. За продуктивність відповідатиме процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Також очікується захист від вологи IP68 і IP69.

Oppo Find X9 UltraДля порівняння, Find X8 Ultra оснащений сенсором на 50 Мп від Sony LYT-900 на 1 дюйм, двома перископами по 50 Мп (3х і 6х) і надширококутним об’єктивом на 50 Мп. Реліз новинки очікується в четвертому кварталі 2025 або першому кварталі 2026 року.