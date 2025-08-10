НБУ виводить з обігу гривні: які банкноти підлягають вилученню і що робити українцям?

Національний банк України (НБУ) розпочав планомірне вилучення з обігу старих банкнот номіналом 50 і 200 гривень, випущених у 2003–2007 роках. Цей крок є частиною комплексної роботи з оптимізації готівкового обігу та підвищення якості національної валюти. Українцям не потрібно спеціально обмінювати ці гроші, процес відбуватиметься поступово.

Які купюри виводять з обігу та як це відбуватиметься?

Головна мета НБУ — замінити застарілі грошові знаки на більш сучасні та захищені.

Банкноти, що вилучаються. З обігу виводять банкноти номіналами 50 та 200 гривень, випущені у 2003–2007 роках.

Заміна. Вони будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного зразка (2014 року випуску та пізніших).

Процес вилучення. Заміна грошей відбуватиметься поступово, у процесі розрахунків. Українцям не потрібно нікуди звертатися для обміну. Коли старі банкноти потраплятимуть до банків, вони не повертатимуться в обіг, а передаватимуться до НБУ для утилізації.

Таким чином, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління, що, за словами НБУ, посилить якість і надійність національної валюти.

А що з монетами?

Крім банкнот, НБУ також працює над оптимізацією обігу монет. Наразі розглядається можливість припинення випуску монет номіналом 10 копійок, оскільки їх виробництво є неефективним. Цей процес очікується розпочати у жовтні 2025 року.

Попри поширену думку, більшість старих монет не стануть дорожчими з часом. Нумізмати цінують лише рідкісні екземпляри або монети з дорогоцінних металів, тому розбагатіти на звичайних старих копійках, ймовірно, не вдасться.