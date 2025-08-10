HONOR Play 10C – бюджетний смартфон з великою батареєю та екраном на 120 Гц

Бренд HONOR анонсував Play 10C — простий і доступний смартфон з великим РК-екраном на 6,61 дюйма. Роздільна здатність становить 1604×720 пікселів, частота оновлення — 120 Гц, а максимальна яскравість досягає 1010 ніт.

За продуктивність відповідає чіпсет MediaTek Dimensity 6300, а для зйомки передбачені основна камера на 13 Мп і фронтальна камера на 5 Мп. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 6000 мАг з підтримкою зарядки 15 Вт, а в якості ОС використовується Android 15 з оболонкою MagicOS 9.0.

У смартфоні також передбачений захист від вологи IP64. Габарити моделі складають 163,95х75,6х8,39 мм, вага — 197 г. Доступні три конфігурації: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ і 8/256 ГБ.

Ціни на HONOR Play 10C в Китаї стартують з 649 юанів ($90). Інформації про глобальний реліз поки немає.