Смартфони realme тепер будуть оновлюватись по іншому

Компанія realme оголосила про нову політику оновлень для своїх смартфонів. Глава з глобального маркетингу продуктів realme Френсіс Вонг розповів, скільки будуть підтримуватися номерні моделі бренду.

За його словами, моделі realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, 15 Pro і 15 отримають три великі оновлення Android і чотири роки оновлень безпеки. Такі ж терміни підтримки будуть поширюватися на всі майбутні пристрої номерної серії, включаючи базові моделі, а також пристрої з приставкою T і Pro.

При цьому компанія не уточнила, як часто будуть виходити патчі безпеки: щомісяця, раз на два місяці або щоквартально. Крім того, немає інформації про терміни підтримки топової серії GT і бюджетних пристроїв realme. Наприклад, для флагманського realme GT 7 Pro теж заявлені три оновлення Android і чотири роки виправлень безпеки.

Також представник компанії пообіцяв найближчим часом зробити більше анонсів щодо нової P-серії, натякнувши на ряд технологічних сюрпризів.