Огромный штраф или даже тюрьма: украинцам рассказали, каких животных категорически запрещено держать дома
Львы, крокодилы и даже некоторые виды енотов – все эти домашние любимцы могут нести угрозу жизни, здоровью, а иногда и свободе своего владельца.
Многие украинцы имеют страсть к экзотике и восхищаются дикой природой. Однако во всем нужно соблюдать меру. Если вам нравятся львы – это еще не значит, что нужно поселить одного из них прямо у себя в квартире. Однако некоторые граждане все же позволяют себе такие капризы, даже не подозревая, что за это им грозит огромный штраф или даже тюремное заключение.
Каких животных нельзя содержать дома?
Согласно действующим в Украине правилам, регулирующим содержание домашних и диких животных, в своем доме запрещено держать:
- крупных хищников – медведей, тигров, львов, гепардов, леопардов;
- приматов – бабуинов, макак, шимпанзе, капуцинов;
- ядовитых животных и насекомых: скорпионов, тарантулов, кобр, гюрз;
- аллигаторов и крокодилов;
- некоторых птиц – ястребов, орлов, сов, а также представителей видов, занесенных в Красную книгу;
- морских животных – тюленей, моржей, дельфинов.
Все эти виды считаются потенциально опасными для человека. Но это не единственная причина, почему закон запрещает их содержание. Все перечисленные животные нуждаются в особых условиях и сложно приспосабливаются к жизни в неволе. Поэтому их содержание в квартире или доме просто негуманно.
А как насчет змей, хорьков или енотов?
В целом содержать дома змей, енотов или хорьков в Украине не запрещено. Но все зависит от конкретного вида. В частности:
- Змеи разрешены только в том случае, если они не ядовиты и приобретены легально.
- Еноты-полоскуны, хоть и не запрещены для домашнего содержания, без должной социализации могут проявлять агрессию.
- Хорьки тоже не запрещены, но на них нужны специальные ветеринарные документы.
Однако вылавливать таких животных в дикой природе и селить у себя дома запрещено и крайне опасно.
Какое наказание грозит владельцу запрещенного животного?
Согласно статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за содержание животных из списка запрещенных могут назначить следующее наказание:
- штраф в размере 5100 грн.;
- конфискация животного или его принудительная передача в приют;
- запрет содержать животных в будущем.
Если же домашний любимец оказался представителем вида, занесенного в Красную книгу – наказание будет более жестким. Владельца такого животного могут обвинить в жестоком обращении с животными (статья 299 Уголовного кодекса Украины). А наказание в таком случае будет следующим:
- штраф до 17000 грн;
- общественные работы;
- конфискация имущества;
- лишение свободы на срок до 8 лет.
Украинцам напоминают, что дикие животные – не какая-нибудь экзотическая игрушка. Даже если такое животное выросло в неволе, это еще не означает, что оно потеряло свои естественные инстинкты. Так что если вы решили завести домашнего любимца, лучше присмотреться к более традиционным видам, как кошки или собаки. Ведь дикое животное дома – это не только опасность для вашей жизни, но и серьезное правонарушение, влекущее не менее серьезные последствия.