Огромный штраф или даже тюрьма: украинцам рассказали, каких животных категорически запрещено держать дома

Многие украинцы имеют страсть к экзотике и восхищаются дикой природой. Однако во всем нужно соблюдать меру. Если вам нравятся львы – это еще не значит, что нужно поселить одного из них прямо у себя в квартире. Однако некоторые граждане все же позволяют себе такие капризы, даже не подозревая, что за это им грозит огромный штраф или даже тюремное заключение.

Каких животных нельзя содержать дома?

Согласно действующим в Украине правилам, регулирующим содержание домашних и диких животных, в своем доме запрещено держать:

крупных хищников – медведей, тигров, львов, гепардов, леопардов;

приматов – бабуинов, макак, шимпанзе, капуцинов;

ядовитых животных и насекомых: скорпионов, тарантулов, кобр, гюрз;

аллигаторов и крокодилов;

некоторых птиц – ястребов, орлов, сов, а также представителей видов, занесенных в Красную книгу;

морских животных – тюленей, моржей, дельфинов.

Все эти виды считаются потенциально опасными для человека. Но это не единственная причина, почему закон запрещает их содержание. Все перечисленные животные нуждаются в особых условиях и сложно приспосабливаются к жизни в неволе. Поэтому их содержание в квартире или доме просто негуманно.

А как насчет змей, хорьков или енотов?

В целом содержать дома змей, енотов или хорьков в Украине не запрещено. Но все зависит от конкретного вида. В частности:

Змеи разрешены только в том случае, если они не ядовиты и приобретены легально. Еноты-полоскуны, хоть и не запрещены для домашнего содержания, без должной социализации могут проявлять агрессию. Хорьки тоже не запрещены, но на них нужны специальные ветеринарные документы.

Однако вылавливать таких животных в дикой природе и селить у себя дома запрещено и крайне опасно.

Какое наказание грозит владельцу запрещенного животного?

Согласно статье 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за содержание животных из списка запрещенных могут назначить следующее наказание:

штраф в размере 5100 грн.;

конфискация животного или его принудительная передача в приют;

запрет содержать животных в будущем.

Если же домашний любимец оказался представителем вида, занесенного в Красную книгу – наказание будет более жестким. Владельца такого животного могут обвинить в жестоком обращении с животными (статья 299 Уголовного кодекса Украины). А наказание в таком случае будет следующим:

штраф до 17000 грн;

общественные работы;

конфискация имущества;

лишение свободы на срок до 8 лет.

Украинцам напоминают, что дикие животные – не какая-нибудь экзотическая игрушка. Даже если такое животное выросло в неволе, это еще не означает, что оно потеряло свои естественные инстинкты. Так что если вы решили завести домашнего любимца, лучше присмотреться к более традиционным видам, как кошки или собаки. Ведь дикое животное дома – это не только опасность для вашей жизни, но и серьезное правонарушение, влекущее не менее серьезные последствия.