Величезний штраф чи навіть в’язниця: українцям розповіли, яких тварин категорично заборонено тримати вдома

Чимало українців мають пристрасть до екзотики та захоплюються дикою природою. Однак у всьому потрібно знати міру. Якщо вам подобаються леви – це ще не означає, що потрібно поселити одного з них просто у себе в квартирі. Проте деякі громадяни все ж дозволяють собі такі примхи, навіть не підозрюючи, що за це їм загрожує величезний штраф чи навіть тюремне ув’язнення.

Яких тварин не можна тримати вдома?

Згідно із діючими в Україні правилами, що регулюють утримання домашніх та диких тварин, у своїй оселі заборонено тримати:

великих хижаків – ведмедів, тигрів, левів, гепардів, леопардів;

приматів – бабуїнів, макак, шимпанзе, капуцинів;

отруйних тварин та комах: скорпіонів, тарантулів, кобр, гюрз;

алігаторів і крокодилів;

деяких птахів – яструбів, орлів, сов, а також представників видів, занесених до Червоної книги;

морських тварин – тюленів, моржів, дельфінів.

Усі ці види вважаються потенційно небезпечними для людини. Але це не єдина причина, чому закон забороняє їх утримання. Всі перелічені тварини потребують особливих умов і складно пристосовуються до життя в неволі. Тож їх утримання в квартирі чи будинку є просто негуманним.

А як щодо змій, тхорів чи єнотів?

Загалом утримувати вдома змій, єнотів чи тхорів в Україні не заборонено. Але все залежить від конкретного виду. Зокрема:

Змії дозволені лише у тому випадку, якщо вони не є отруйними та придбані легально. Єноти-полоскуни, хоч і не заборонені для домашнього утримання, без належної соціалізації можуть проявляти агресію. Тхори також не заборонені, але на них потрібні спеціальні ветеринарні документи.

Позатим виловлювати таких тварин у дикій природі та селити у себе вдома заборонено і вкрай небезпечно.

Яке покарання загрожує власнику забороненої тварини?

Згідно зі статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за утримання тварин зі списку заборонених можуть призначити таке покарання:

штраф у розмірі 5100 грн;

конфіскація тварини або її примусова передача до притулку;

заборона утримувати тварин у майбутньому.

Якщо ж домашній улюбленець виявився представником виду, занесеного до Червоної книги – покарання буде значно жорсткішим. Власника такої тварини можуть звинуватити у жорстокому поводженні з тваринами (стаття 299 Кримінального кодексу України). А покарання в такому випадку буде наступним:

штраф до 17 000 грн;

громадські роботи;

конфіскація майна;

позбавлення волі строком до 8 років.

Українцям нагадують, що дикі тварини – не яка небуть екзотична іграшка. Навіть якщо така тварина виросла в неволі, це ще не означає, що вона втратила свої природні інстинкти. Тож якщо ви вирішили завести домашнього улюбленця, краще придивитися до більш традиційних видів, як то коти чи собаки. Адже дика тварина вдома – це не лише небезпека для вашого життя, а й серйозне правопорушення, що тягне за собою не менш серйозні наслідки.