Величезний штраф чи навіть в’язниця: українцям розповіли, яких тварин категорично заборонено тримати вдома
Леви, крокодили і навіть деякі види єнотів – всі ці домашні улюбленці можуть нести загрозу життю, здоров'ю, а подекуди і свободі свого власника.
Чимало українців мають пристрасть до екзотики та захоплюються дикою природою. Однак у всьому потрібно знати міру. Якщо вам подобаються леви – це ще не означає, що потрібно поселити одного з них просто у себе в квартирі. Проте деякі громадяни все ж дозволяють собі такі примхи, навіть не підозрюючи, що за це їм загрожує величезний штраф чи навіть тюремне ув’язнення.
Яких тварин не можна тримати вдома?
Згідно із діючими в Україні правилами, що регулюють утримання домашніх та диких тварин, у своїй оселі заборонено тримати:
- великих хижаків – ведмедів, тигрів, левів, гепардів, леопардів;
- приматів – бабуїнів, макак, шимпанзе, капуцинів;
- отруйних тварин та комах: скорпіонів, тарантулів, кобр, гюрз;
- алігаторів і крокодилів;
- деяких птахів – яструбів, орлів, сов, а також представників видів, занесених до Червоної книги;
- морських тварин – тюленів, моржів, дельфінів.
Усі ці види вважаються потенційно небезпечними для людини. Але це не єдина причина, чому закон забороняє їх утримання. Всі перелічені тварини потребують особливих умов і складно пристосовуються до життя в неволі. Тож їх утримання в квартирі чи будинку є просто негуманним.
А як щодо змій, тхорів чи єнотів?
Загалом утримувати вдома змій, єнотів чи тхорів в Україні не заборонено. Але все залежить від конкретного виду. Зокрема:
- Змії дозволені лише у тому випадку, якщо вони не є отруйними та придбані легально.
- Єноти-полоскуни, хоч і не заборонені для домашнього утримання, без належної соціалізації можуть проявляти агресію.
- Тхори також не заборонені, але на них потрібні спеціальні ветеринарні документи.
Позатим виловлювати таких тварин у дикій природі та селити у себе вдома заборонено і вкрай небезпечно.
Яке покарання загрожує власнику забороненої тварини?
Згідно зі статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за утримання тварин зі списку заборонених можуть призначити таке покарання:
- штраф у розмірі 5100 грн;
- конфіскація тварини або її примусова передача до притулку;
- заборона утримувати тварин у майбутньому.
Якщо ж домашній улюбленець виявився представником виду, занесеного до Червоної книги – покарання буде значно жорсткішим. Власника такої тварини можуть звинуватити у жорстокому поводженні з тваринами (стаття 299 Кримінального кодексу України). А покарання в такому випадку буде наступним:
- штраф до 17 000 грн;
- громадські роботи;
- конфіскація майна;
- позбавлення волі строком до 8 років.
Українцям нагадують, що дикі тварини – не яка небуть екзотична іграшка. Навіть якщо така тварина виросла в неволі, це ще не означає, що вона втратила свої природні інстинкти. Тож якщо ви вирішили завести домашнього улюбленця, краще придивитися до більш традиційних видів, як то коти чи собаки. Адже дика тварина вдома – це не лише небезпека для вашого життя, а й серйозне правопорушення, що тягне за собою не менш серйозні наслідки.