Не активировал пакет – не получил доступ к услугам: в Vodafone рассказали о самой распространенной ошибке своих абонентов

Одной из распространенных проблем, с которой часто сталкиваются абоненты Vodafone, является необходимость активации пакета услуг на месяц. В некоторых случаях это происходит автоматически: абоненту просто приходит SMS, что пакет активирован. Однако иногда активацию пакета приходится производить вручную. А это, как выяснилось, умеют не все.

Когда нужно активировать пакет вручную?

Как отметили в Vodafone, существует всего два варианта развития событий, от которых зависит процедура активации пакета. А именно:

Клиент заблаговременно пополнил счет и в день подключения нового пакета услуг оператор просто снял со счета необходимую сумму. В этом случае пакет услуг на следующий месяц активируется автоматически.

Абонент забыл пополнить счет и на момент обновления пакета там не было достаточного количества средств. Тогда Vodafone самостоятельно включает посуточный тариф, а чтобы подключить новый пакет абоненту нужно пополнить счет и провести процедуру активации.

Несмотря на то, что об истечении срока действия пакета в Vodafone предупреждают за 2 дня, некоторые абоненты все же забывают пополнить счет. Соответственно, активацию пакета на следующий месяц им приходится выполнять самостоятельно.

Как вручную активировать пакет услуг Vodafone?

В компании подробно объяснили, как активировать пакет услуг, если вы забыли заранее его оплатить. Для этого нужно выполнить всего несколько простых шагов:

Пополнить счёт на необходимую сумму. Набрать код *101*444#. Перезагрузить телефон или включить режим самолета, а затем отключить его. Получить SMS с подтверждением от оператора.

Однако чтобы такого не случалось и вам не приходилось самостоятельно активировать пакет услуг, следует всегда контролировать срок действия текущего пакета. Чтобы узнать, сколько еще вы сможете пользоваться своим пакетом услуг, можно набрать *101*4#. Тогда вы всегда будете на связи и убережете себя от лишних трат.