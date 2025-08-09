Не активував пакет – не отримав доступу до послуг: Vodafone розповіли про найпоширенішу помилку своїх абонентів

Однією з поширених проблем, з якою досить часто стикаються абоненти Vodafone, є необхідність активації пакету послуг на місяць. У деяких випадках це відбувається автоматично: абоненту просто приходить, SMS, що пакет активовано. Однак часом активацію пакету доводиться виконувати вручну. А це, як виявилося, вміють не всі.

Коли потрібно активувати пакет вручну?

Як зазначили у Vodafone, існує всього два варіанти розвитку подій, від яких залежить процедура активації пакету. А саме:

Клієнт завчасно поповнив рахунок і в день підключення нового пакету послуг оператор просто зняв з рахунку необхідну суму. В такому випадку пакет послуг на наступний місяць активується автоматично.

і в день підключення нового пакету послуг оператор просто зняв з рахунку необхідну суму. В такому випадку пакет послуг на наступний місяць активується автоматично. Абонент забув поповнити рахунок і на момент поновлення пакету там не було достатньої кількості коштів. Тоді Vodafone самостійно вмикає подобовий тариф, а щоб підключити новий пакет абоненту потрібно поповнити рахунок та власноруч провести процедуру активації.

Попри те, що про закінчення терміну дії пакету у Vodafone попереджають за 2 доби, деякі абоненти все ж забувають поповнити рахунок. Відповідно активацію пакету на наступний місяць їм доводиться виконувати самостійно.

Як власноруч активувати пакет послуг Vodafone?

У компанії детально пояснили, як активувати пакет послуг, якщо ви забули завчасно його оплатити. Для цього потрібно виконати лише кілька простих кроків:

Поповнити рахунок на необхідну суму. Набрати код *101*444 #. Перезавантажити телефон або увімкнути режим літака, а потім одразу його вимкнути. Отримати SMS із підтвердженням від оператора.

Однак, щоб такого не траплялося і вам не доводилося самостійно активовувати пакет послуг, варто завжди тримати під контролем термін дії поточного пакета. Щоб дізнатися, скільки ще ви зможете користуватись своїм пакетом послуг, можна набрати *101*4#. Тоді ви завжди будете на зв’язку та вбережете себе від зайвих витрат.