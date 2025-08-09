Vodafone

Не активував пакет – не отримав доступу до послуг: Vodafone розповіли про найпоширенішу помилку своїх абонентів

Оператор дав просту інструкцію, як активувати місячний пакет та перевірити, скільки ще днів залишилося до закінчення терміну дії поточного пакету послуг.

Дайнеко Наталія10.08.2025

Однією з поширених проблем, з якою досить часто стикаються абоненти Vodafone, є необхідність активації пакету послуг на місяць. У деяких випадках це відбувається автоматично: абоненту просто приходить, SMS, що пакет активовано. Однак часом активацію пакету доводиться виконувати вручну. А це, як виявилося, вміють не всі.

Коли потрібно активувати пакет вручну?

Як зазначили у Vodafone, існує всього два варіанти розвитку подій, від яких залежить процедура активації пакету. А саме:

В тему
  • Клієнт завчасно поповнив рахунок і в день підключення нового пакету послуг оператор просто зняв з рахунку необхідну суму. В такому випадку пакет послуг на наступний місяць активується автоматично.
  • Абонент забув поповнити рахунок і на момент поновлення пакету там не було достатньої кількості коштів. Тоді Vodafone самостійно вмикає подобовий тариф, а щоб підключити новий пакет абоненту потрібно поповнити рахунок та власноруч провести процедуру активації.

Попри те, що про закінчення терміну дії пакету у Vodafone попереджають за 2 доби, деякі абоненти все ж забувають поповнити рахунок. Відповідно активацію пакету на наступний місяць їм доводиться виконувати самостійно.

Як власноруч активувати пакет послуг Vodafone?

У компанії детально пояснили, як активувати пакет послуг, якщо ви забули завчасно його оплатити. Для цього потрібно виконати лише кілька простих кроків:

  1. Поповнити рахунок на необхідну суму.
  2. Набрати код *101*444 #.
  3. Перезавантажити телефон або увімкнути режим літака, а потім одразу його вимкнути.
  4. Отримати SMS із підтвердженням від оператора.

Однак, щоб такого не траплялося і вам не доводилося самостійно активовувати пакет послуг, варто завжди тримати під контролем термін дії поточного пакета. Щоб дізнатися, скільки ще ви зможете користуватись своїм пакетом послуг, можна набрати *101*4#. Тоді ви завжди будете на зв’язку та вбережете себе від зайвих витрат.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія10.08.2025
Back to top button