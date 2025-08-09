Проверка на блокпосту не равна задержанию: кого действительно имеют право забрать в ТЦК

В 2025 году систематические проверки военнообязанных мужчин на блокпостах уже давно не новость. При остановке на блокпостах сотрудники ТЦК, конечно же, могут проверить военно-учетные документы гражданина. Однако сам факт такой остановки еще не является достаточным аргументом для задержания военнообязанного, а тем более для его принудительной доставки в военкомат.

Оказывается, для таких действий представителей ТЦК есть только две законные причины. Украинцам рассказали, что это за причины и напомнили об их правах.

Кто может не беспокоиться из-за проверки?

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, большинство украинцев могут чувствовать себя в безопасности во время проверки на блокпостах. В частности, если:

у военнообязанного есть при себе военно-учетный документ или он может продемонстрировать его в приложении «Резерв+»;

военнообязанный состоит на военном учете;

его военно-учетные данные уточнены в срок.

В таком случае работники военкомата не могут провести задержание или принудительно доставить гражданина в ТЦК. Ведь все свои обязательства он выполнил: прошел учет и обновил личные данные. Все, на что в таком случае имеют полномочия представители ТЦК – это проверка документов.

Кого могут задержать и принудительно забрать в ТЦК?

По словам Айвазяна, есть только два законных основания, позволяющих сотрудникам ТЦК и группам оповещения задерживать и доставлять военнообязанных в ТЦК. Это возможно, если:

Военнообязанный находится в розыске ТЦК.

То есть, он уклоняется от военного учета, не появляется по повесткам и не обновляет свои данные в ТЦК, игнорируя соответствующие законодательные требования. Такое лицо вправе разыскивать с участием полиции или военной службы правопорядка. У гражданина нет при себе никакого военно-учетного документа.

Военнообязанный не может продемонстрировать представителям ТЦК ни военный билет, ни даже временное удостоверение военнообязанного. То есть сотрудники ТЦК не имеют возможности проверить его текущий статус, учет и пригодность. В таком случае гражданина также могут сопроводить в военкомат для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В остальных случаях любые действия сотрудников ТЦК кроме проверки документов считаются незаконными. Об этом должен знать каждый военнообязанный и, в случае противоправных действий представителей ТЦК, уметь доказать свою правоту, руководствуясь буквой закона.