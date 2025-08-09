Перевірка на блокпосту не дорівнює затриманню: кого справді мають право забрати до ТЦК

У 2025 році систематичні перевірки військовозобов’язаних чоловіків на блокпостах вже давно не новина. Під час зупинки на блокпосту співробітники ТЦК, звісно ж, можуть перевірити військово-облікові документи громадянина. Однак сам факт такої зупинки ще не є достатнім аргументом для затримання військовозобов’язаного, а тим більше для його примусової доставки до військомату.

Виявляється для таких дій представників ТЦК є лише дві законні причини. Українцям розповіли, що це за причини та нагадали про їх права.

Хто може не хвилюватись через перевірку?

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, більшість українців може відчувати себе у безпеці під час перевірки на блокпосту. Зокрема, якщо:

у військовозобов’язаного є при собі військово обліковий документ або він може продемонструвати його у застосунку «Резерв+»;

військовозобов’язаний стоїть на військовому обліку;

його військово-облікові дані уточнено вчасно.

В такому разі працівники військомату не можуть провести затримання чи примусово доставити громадянина до ТЦК. Адже всі свої зобов’язання він виконав: пройшов облік та оновив особові дані. Усе, на що в такому випадку мають повноваження представники ТЦК – це перевірка документів.

Кого можуть затримати та примусово забрати до ТЦК?

За словами Айвазяна, є лише дві законні підстави, які дозволяють співробітникам ТЦК та групам оповіщення затримувати і доставляти військовозобов’язаних до ТЦК. Це можливо, якщо:

Військовозобов’язаний перебуває у розшуку ТЦК.

Тобто він ухиляється від військового обліку, не з’являється за повістками та не оновлює свої дані у ТЦК, ігноруючи відповідні законодавчі вимоги. Таку особу мають право розшукувати за участі поліції чи військової служби правопорядку. У громадянина немає при собі жодного військово-облікового документа.

Військовозобов’язаний не може продемонструвати представникам ТЦК ані військовий квиток, ані навіть тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто співробітники ТЦК не мають змоги перевірити його поточний статус, облік та придатність. У такому разі громадянина також можуть супроводити до військомату для подальшого з’ясування обставин.

У решті випадків будь-які дії співробітників ТЦК поза перевіркою документів вважаються незаконними. Про це повинен знати кожен військовозобов’язаний і, у випадку протиправних дій представників ТЦК, вміти довести свою правоту, керуючись буквою закону.