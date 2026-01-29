Xiaomi 17 Pro Max не зміг увійти до топ-10 камерофонів за версією DxOMark

Оглядачі DxOMark оцінили можливості тильної камери смартфона Xiaomi 17 Pro Max. Результати виявилися неоднозначними: основний модуль флагмана виявився одним з кращих у своєму класі, але підсумкову оцінку помітно зіпсували ультраширокий кут і функція запису відео.

До складу блоку камер Xiaomi 17 Pro Max входять наступні модулі:

Основний: 50 Мп, 1/1,28″, 2,4 мкм, ЕФР 23 мм, f/1,67, dual pixel PDAF, OIS

Ультраширококутний: 50 Мп, 1/2,88«, 0,61 мкм, ЕФР 17 мм, f/2,4

Телефото: 50 Мп, 1/1,95», 0,8 мкм, ЕФР 115 мм, f/2,6, PDAF, OIS

За словами тестувальників, Xiaomi 17 Pro Max конкурує з флагманом Apple за якістю фотографій, знятих на основний модуль — у цій дисципліні оцінка китайського гаджета всього на бал нижча, ніж у суперника.

Апарат також став лідером у частині експонування і продемонстрував відмінне співвідношення текстури і шуму та «приємну» передачу кольору. При тестуванні зум-модуля були відзначені стабільні результати у всіх режимах.

Розчарував оглядачів ультраширокий об’єктив з не найвищим ЕФР (17 мм), що знижує кут огляду. Крім того, Xiaomi 17 Pro Max поступився іншим флагманам в режимі запису відео через проблеми з балансом білого, нестабільною роботою автофокусу і підвищеним рівнем цифрового шуму в темних областях кадру.

За підсумками всіх випробувань Xiaomi 17 Pro Max посів 13-те місце в зведеному рейтингу камерофонів DxOMark, поступившись одним балом Google Pixel 9 Pro XL.