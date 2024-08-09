Samsung Galaxy S25 вийде разом з One UI 7.1: що нового

Компанія Samsung щойно випустила смартфони Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6 з One UI 6.1.1 і новими нейромережевими функціями, а в мережі вже з’явилася інформація про ключові фішки One UI 7.1 для майбутньої серії Galaxy S25.

Авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe стверджує, що One UI 7.1 стане однією з основних переваг серії Galaxy S25 і міститиме значні поліпшення продуктивності. Він також зазначив, що сама оболонка One UI 7 буде зосереджена на поліпшенні анімації та плавності користувацького інтерфейсу.

Нагадаємо, що серія Galaxy S24 вийшла з попередньо встановленою One UI 6.1, яка принесла нові та поліпшені функції Galaxy AI. За словами інсайдерів, в One UI 7.1 будуть представлені ексклюзивні функції для серії Galaxy S25, серед яких буде поліпшена можливість генерації картинок, вбудований чат-бот і навіть можливість генерації коротких відеороликів. Звичайно ж, поки що це тільки чутки, тому Samsung може відмовитися від реалізації цих фіч або переробити їх до релізу.

Очікується, що серія Galaxy S25 з One UI 7.1 буде представлена на початку січня 2025 року.