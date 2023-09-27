Realme випустить бюджетний смартфон з камерою, як у iPhone 15 Pro Max

Компанія Realme має намір цього року представити флагманський та середньобюджетний смартфони з перископними камерами. Про це повідомляє портал Gizchina з посиланням на авторитетного інсайдера Digital Chat Station.

Про перший смартфон відомо вже давно – це флагманський Realme GT5 Pro, якому, крім камери з оптичним наближенням без втрати якості, також приписують чіп Snapdragon 8 Gen 3.

Другим пристроєм може стати Realme 12 Pro+, передбачуваний рендер якого з’явився раніше у мережі. Незважаючи на повідомлення джерела рендеру, що вказують, що на зображенні показаний флагман Realme GT5 Pro, багато експертів, включаючи автора Gizchina, впевнені, що на знімку було продемонстровано дизайн середньобюджетної номерної моделі. На це вказує дизайн гаджета, у тому числі оформлення задньої панелі та круглого блоку камери, які схожі на те, що використовувалося в Realme 11 Pro.

Ці припущення підкріплюються заявою інсайдера Digital Chat Station, який розповів на своїй сторінці у Weibo про плани Realme разом із флагманом випустити також смартфон із перископною камерою вартістю близько 2000 юанів.

У середині вересня Realme опублікувала рекламний банер, який говорить: “Не тільки Max може мати зум”. Таким чином компанія натякнула, що її смартфон отримає можливість оптичного наближення зображення, як у iPhone 15 Pro Max.