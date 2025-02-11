Oppo Find X8 Mini – в мережу потрапили характеристики цікавого смартфону

У мережі з’явилися нові витоки про компактний смартфон Oppo Find X8 Mini, який стане частиною очікуваної лінійки Find X8. За даними інсайдера Digital Chat Station, пристрій буде оснащено просунутою камерою і потужними характеристиками, що відповідають флагманському рівню.

Камери Oppo Find X8 Mini: що відомо?

Згідно з новим витоком, Oppo Find X8 Mini отримає потрійну основну камеру. Головний модуль на 50 МП буде оснащений великим сенсором формату 1/1.56 дюйма і підтримкою оптичної стабілізації зображення (OIS). Завдяки апертурі f/1.8 камера забезпечить високу якість знімків при слабкому освітленні. Попередні чутки вказували на використання сенсора Sony IMX9, але нова інформація підтверджує ймовірність застосування Sony IMX866.

Крім основної камери, пристрій отримає:

50-мегапіксельний ультраширококутний модуль із діафрагмою f/2.0, що ідеально підходить для зйомки пейзажів.

50-мегапіксельний перископічний телеоб’єктив, що забезпечує 3,5-кратне оптичне збільшення. Він також підтримує фокусну відстань від 0.6X до 7X і апертуру f/2.8.

Дисплей і дизайн

Oppo Find X8 Mini буде оснащений компактним 6.3-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з плоскою конструкцією і ультратонкими рамками. Екран підтримує роздільну здатність 1.5K (2640 x 1216 пікселів) і частоту оновлення 120 Гц, що забезпечить плавну роботу інтерфейсу і високу деталізацію зображення.

Корпус пристрою виконаний з використанням металевої рамки і скляної задньої панелі, що надає смартфону преміального зовнішнього вигляду.

Технічні характеристики

Усередині Oppo Find X8 Mini буде встановлено процесор Dimensity 9400, що забезпечує продуктивність на рівні старших моделей лінійки. Серед інших особливостей:

Повноцінна підтримка NFC для безконтактних платежів;

Інфрачервоний порт, що дає змогу використовувати пристрій як пульт дистанційного керування;

Стереодинаміки для якісного звучання;

Лінійний вібромотор X-axis, що відповідає за тактильну віддачу.

Смартфон працюватиме на базі ColorOS 15 під управлінням Android 15. Ще однією цікавою деталлю стане новий механізм перемикача Alert Slider, виконаного у форматі push-кнопки.

Oppo Find X8 Mini буде представлений у березні 2025 року разом із флагманською моделлю Find X8 Ultra. Компактний смартфон обіцяє стати вдалим вибором для тих, хто цінує поєднання передових технологій, компактних розмірів і преміального дизайну.