Кінець епохи: дзеркалок від Nikon більше не буде

Стало відомо, що японська компанія-виробник оптики Nikon припинить випуск нових однооб’єктивних дзеркальних камер. Схоже, це кінець певної епохи.





Насправді смерть дзеркальних камер настала вже досить давно, оскільки бездзеркальні альтернативи пропонують кращу якість зображення і є більш компактними. Стверджується, що Nikon продовжуватиме виробляти та розповсюджувати свої вже існуючі моделі однооб’єктивних дзеркальних фотоапаратів, але зосередиться виключно на розробці бездзеркальних камер.

Журналісти зазначають, що дзеркальні камери Nikon широко використовувалися професійними операторами більше 60 років і стали синонімом японської компанії. Варто відзначити, що поряд із зростанням популярності бездзеркальних технологій, дзеркальні камери також поступилися місцем смартфонам.