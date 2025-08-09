Samsung Galaxy Tab S11:розкрито характеристики всіх версій

До анонсу нових планшетів Samsung залишаються лічені тижні, а свіжий витік розкриває всі подробиці відразу про три моделі серії Galaxy Tab S11. Очікується, що компанія представить Galaxy Tab S11 Ultra, базовий Galaxy Tab S11 і більш доступний Galaxy Tab S10 Lite.

За інформацією порталу Deallabs, флагманський Galaxy Tab S11 Ultra отримає 14,1-дюймовий AMOLED-дисплей, процесор MediaTek Dimensity 9400 і акумулятор на 11 600 мАг з підтримкою зарядки потужністю 45 Вт. Також повідомляється про пару камер — 13-Мп ззаду і 12-Мп спереду, чотири динаміки і вагу в 692 грами. За даними джерела, ціна стартує від 1400 євро.

Базовий Galaxy Tab S11 буде більш компактним і доступним — з 11-дюймовим AMOLED-дисплеєм, тим же процесором, ідентичними камерами, чотирма динаміками і швидкою зарядкою. Ємність акумулятора становитиме 8400 мАг, а вага — 482 г. Як і Ultra-модель, планшет отримає стилус S Pen в комплекті. Очікувана стартова ціна — 900 євро.

Замість моделі Galaxy Tab S11+ вийде Galaxy Tab S10 Lite з 10,9-дюймовим екраном і процесором Exynos 1380. Всередині буде батарея на 8000 мАг з 25-ватним зарядним пристроєм, пара динаміків, камери на 8 і 5 Мп. Коштуватиме ця модель близько 400 євро.

Анонс нових планшетів очікується 4 вересня на спеціальній прес-конференції Samsung — за день до старту IFA 2025 в Берліні.