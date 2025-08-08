На украинских дорогах заметили новые знаки с зеленой рамкой: почему их не следует игнорировать

Украинские водители начали замечать на дорогах страны новый вид знаков. Эти знаки имеют округлую форму, а изображенные на них черные цифры на белом фоне. Кроме того, они имеют характерную зеленую рамку. Эти знаки выполняют предупредительную функцию, однако, если не считать их рекомендаций, можно дорого поплатиться.

Каково значение новых знаков?

Знаки с зеленой рамкой указывают на скорость движения, рекомендованную для определенного участка дороги. Они побуждают водителя снизить скорость и быть внимательнее, чтобы не навредить себе, своим пассажирам или другим участникам дорожного движения.

Знаки с зеленой рамкой обычно размещают:

у школ, детсадов или детских площадок;

перед крутыми поворотами;

на отрезках дороги с плохой видимостью;

там, где часто случаются дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Знаки с указанной скоростью и зеленой рамкой устанавливают для того, чтобы снизить количество аварий на опасных участках пути и сохранить больше человеческих жизней.

Какое наказание за нарушение знака?

Поскольку новый вид знаков с зеленой рамкой носит лишь рекомендательный характер, то за его нарушение и езду с более высокой скоростью водителя ничего не будет. Ему не выпишут штраф и уж точно не отнимут водительские права.

Однако игнорирование такого знака может стоить водителю автомобиля дороже. Ведь не сбросив скорость там, где советует сделать новый знак, он может поплатиться собственным здоровьем и даже жизнью. Не говоря уже о том, что вызванное таким легкомысленным поступком ДТП может унести жизни пассажиров других автомобилей или пешеходов.

Так что эксперты настойчиво советуют украинским водителям придерживаться рекомендаций знаков с зеленой рамкой, даже если они и не обязаны этого делать. Ведь лучше перестраховаться, чем потом страдать от последствий собственной халатности.