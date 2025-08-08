На українських дорогах помітили нові знаки із зеленою рамкою: чому їх не варто ігнорувати

Українські водії почали помічати на дорогах країни новий вид знаків. Ці знаки мають округлу форму,а зображені на них чорні цифрими на білому тлі. Крім того вони мають характерну зелену рамку. Ці знаки виконують попереджувальну функцію, однак, якщо не зважати на їх рекомендації, можна дорого поплатитися.

Яке значення нових знаків?

Знаки із зеленою рамкою вказують на швидкість руху, рекомендовану для певної ділянки дороги. Вони спонукають водія знизити швидкість та бути більш уважним, щоб не нашкодити собі, своїм пасажирам чи іншим учасникам дорожнього руху.

Знаки із зеленою рамкою зазвичай розміщують:

біля шкіл, дитсадків чи дитячих майданчиків;

перед крутими поворотами;

на відрізках дороги з поганою видимістю;

там, де часто трапляються дорожно-транспортні пригоди (ДТП).

Знаки із вказаною швидкістю та зеленою рамкою встановлюють для того, щоб знизити кількість аварій на небезпечних ділянках шляху та зберегти якнайбільше людських життів.

Яке покарання за порушення знаку?

Оскільки новий вид знаків із зеленою рамкою має лише рекомендаційний характер, то за його порушення та їзду з вищою швидкістю водію нічого не буде. Йому не випишуть штраф і вже точно не відберуть водійські права.

Однак ігнорування такого знаку може коштувати кермувальнику автівки значно дорожче. Адже не скинувши швидкість там, де це радить зробити новий знак, він може поплатитися власним здоров’ям і навіть життям. Не кажучи вже про те, що спричинене таким легковажним вчинком ДТП може забрати життя пасажирів інших автівок або пішоходів.

Тож експерти наполегливо радять українським водіям дотримуватися рекомендацій знаків із зеленою рамкою, навіть якщо вони й не зобов’язані цього робити. Адже краще перестрахуватися, ніж потім страждати від наслідків власної недбалості.