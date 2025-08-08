В августе некоторые заплатят за газ на 1000 гривен больше: кому придет дополнительная платежка

Жители многоквартирных домов в Украине могут получить платежку за техническое обслуживание общих газопроводов. Если в августе вы увидели в платежке дополнительную строчку — значит представители облгазов уже выполнили плановую проверку общедомовой газовой системы.

Что проверяют при техобслуживании?

В ходе этой процедуры специалисты:

Выявляют и устраняют утечки газа. Проверяют и ремонтируют арматуру (вентили, задвижки). Устраняют нарушение герметичности соединений. Осматривают газопроводы, проходящие в подъездах, на фасадах и других общих зонах.

Такой контроль помогает предупреждать опасности – взрывы, пожары и отравления, которые могут угрожать жильцам многоквартирных домов.

Сколько это стоит – тариф 2025 года

По самым низким ставкам (например, в Николаевской области) проверка обойдется примерно в 100 грн на квартиру. В более старых домах с разветвленной системой газовых труб плата может достигать 1000 грн или более на одну квартиру. Аналогичные тарифы действуют и в других регионах Украины, хотя точные цены варьируются.

Как часто нужно оплачивать?

Если дома старше 25 лет, то проверка должна проходить каждые 3 года. Младшие дома (менее 25 лет) осматриваются раз в 5 лет.

Общая стоимость делится на количество квартир в доме. То есть чем больше в доме квартир, тем меньше будет сумма в платежке. Это тоже следует учесть. Ведь иногда жители соседних домов не понимают, почему у них разные суммы в платежках и не учитывают тот факт, что дома содержат разное количество квартир.

Подытоживая

Если в августе вы видите дополнительную платежку около 1 000 грн, это значит, что в доме провели техническую проверку газовых сетей. Цена зависит от возраста дома, сложности сети и региона. Техобслуживание – не регулярная ежемесячная услуга, а плановая, проводимая раз в несколько лет для безопасности всех жителей.