У серпні дехто заплатить за газ на 1000 гривень більше: кому прийде додаткова платіжка
Жителі багатоквартирних будинків в Україні можуть отримати платіжку за технічне обслуговування загальних газопроводів. Якщо у серпні ви побачили в платіжці додатковий рядок — це означає, що представники облгазів, вже виконали планову перевірку загальнобудинкової газової системи.
Що перевіряють під час техобслуговування?
Під час цієї процедури спеціалісти:
- Виявляють і усувають витоки газу.
- Перевіряють і ремонтують арматуру (вентилі, засувки).
- Усувають порушення герметичності з’єднань.
- Оглядають газопроводи, що проходять у під’їздах, на фасадах та в інших спільних зонах.
Такий контроль допомагає попереджати небезпеки — вибухи, пожежі та отруєння, що можуть загрожувати мешканцям багатоквартирних будинків.
Скільки це коштує — тариф 2025
За найнижчими ставками (наприклад, у Миколаївській області) перевірка обійдеться приблизно 100 грн на квартиру. У старіших будинках з розгалуженою системою газових труб плата може сягати 1 000 грн або більше на одну квартиру. Аналогічні тарифи діють і в інших регіонах України, хоча точні ціни варіюються.
Як часто потрібно оплачувати?
Якщо будинки старші за 25 років, то перевірка має відбуватися кожні 3 роки. Молодші будинки (менше 25 років) оглядаються раз на 5 років.
Загальна вартість послуги ділиться на кількість квартир у будинку. Тобто чим більше у будинку квартир, тим меншою буде сума у платіжці. Це також варто врахувати. Адже інколи мешканці сусідніх будинків не розуміють, чому у них різні суми у платіжках й не враховують того факту, що будинки містять різну кількість квартир.
Підсумовуючи
Якщо у серпні ви бачите додаткову платіжку на близько 1 000 грн, це означає, що в будинку провели технічну перевірку газових мереж. Вартість залежить від віку будинку, складності мережі та регіону. Техобслуговування — не регулярна щомісячна послуга, а планова, що проводиться раз на кілька років задля безпеки всіх мешканців.