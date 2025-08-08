У серпні дехто заплатить за газ на 1000 гривень більше: кому прийде додаткова платіжка

Жителі багатоквартирних будинків в Україні можуть отримати платіжку за технічне обслуговування загальних газопроводів. Якщо у серпні ви побачили в платіжці додатковий рядок — це означає, що представники облгазів, вже виконали планову перевірку загальнобудинкової газової системи.

Що перевіряють під час техобслуговування?

Під час цієї процедури спеціалісти:

Виявляють і усувають витоки газу. Перевіряють і ремонтують арматуру (вентилі, засувки). Усувають порушення герметичності з’єднань. Оглядають газопроводи, що проходять у під’їздах, на фасадах та в інших спільних зонах.

Такий контроль допомагає попереджати небезпеки — вибухи, пожежі та отруєння, що можуть загрожувати мешканцям багатоквартирних будинків.

Скільки це коштує — тариф 2025

За найнижчими ставками (наприклад, у Миколаївській області) перевірка обійдеться приблизно 100 грн на квартиру. У старіших будинках з розгалуженою системою газових труб плата може сягати 1 000 грн або більше на одну квартиру. Аналогічні тарифи діють і в інших регіонах України, хоча точні ціни варіюються.

Як часто потрібно оплачувати?

Якщо будинки старші за 25 років, то перевірка має відбуватися кожні 3 роки. Молодші будинки (менше 25 років) оглядаються раз на 5 років.

Загальна вартість послуги ділиться на кількість квартир у будинку. Тобто чим більше у будинку квартир, тим меншою буде сума у платіжці. Це також варто врахувати. Адже інколи мешканці сусідніх будинків не розуміють, чому у них різні суми у платіжках й не враховують того факту, що будинки містять різну кількість квартир.

Підсумовуючи

Якщо у серпні ви бачите додаткову платіжку на близько 1 000 грн, це означає, що в будинку провели технічну перевірку газових мереж. Вартість залежить від віку будинку, складності мережі та регіону. Техобслуговування — не регулярна щомісячна послуга, а планова, що проводиться раз на кілька років задля безпеки всіх мешканців.