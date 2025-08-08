В Украине снова изменилась стоимость популярного овоща: сколько сегодня стоит полакомиться помидором

В Украине на текущей неделе существенно снизились цены на помидоры. Их закупочная стоимость на сегодня составляет 40-55 грн/кг, хотя в конце прошлой недели помидоры стоили почти на 12% дороже.Эксперты утверждают, что наиболее важными причинами удешевления помидоров является снижение качества и спроса на них.

Почему люди не хотят покупать помидоры?

По словам аналитиков EastFruit, стабилизация погодных условий в большинстве регионов Украины в конце концов позволила фермерам возобновить сбор почвенных и тепличных помидоров. Однако качество собранной продукции оставляет желать лучшего.

В результате сильной засухи и действия палящего солнца на помидорах появляются трещины и солнечные ожоги. Так что украинцы не спешат их покупать, даже по более низкой цене.

Какая стоимость помидоров в супермаркетах Украины?

Как сообщают в «Минфине», на 7 августа средняя стоимость розовых помидоров в крупнейших супермаркетах Украины составила 74,33 грн/кг. Хотя еще в июле килограмм помидоров стоил почти на 16 грн подороже.

В популярных сетях розовые помидоры продают по цене от 69,9 до 83,1 грн/кг. В частности:

Ашан – 69,90 грн/кг;

Novus – 69,99 грн/кг;

Метро – 83,10 грн/кг.

Помидоры сливка по сравнению со средней ценой июля подешевели всего на 5 грн. Средняя стоимость в супермаркетах страны составляет 88,66 грн/кг. В частности:

Метро – 83,10 грн/кг;

Megamarket – 87,90 грн/кг;

Novus – 94,99 грн/кг.

Красные помидоры наоборот подорожали. По состоянию на 7 августа цена на них на 2 грн. превышала среднюю цену июля и составляла 89,9 грн./кг. Однако эксперты не включают, что в скором времени и на этот вид помидоров цена снизится.

В настоящее время в супермаркетах их можно приобрести по следующим ценам:

Novus – 63,99 грн/кг;

Ашан – 89 грн/кг;

Megamarket – 116,70 грн/кг.

Хотя для производителей динамику к удешевлению помидор сложно назвать положительной, украинцы могут получить от этого определенную выгоду. В частности, недорогие помидоры можно использовать для приготовления консерваций, например разнообразных салатов и домашней томатной пасты.