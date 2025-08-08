В Україні знову змінилась вартість популярного овоча: скільки сьогодні коштує поласувати помідором 

В Україні протягом поточного тижня суттєво знизилися ціни на помідори. Їх закупівельна вартість станом на сьогодні становить 40-55 грн/кг, хоча наприкінці минулого тижня помідори коштували майже на 12% дорожче. Експерти стверджують, що найвагомішими причинами здешевшання помідорів є зниження якості та відповідно попиту на них.

Чому люди не хочуть купувати помідори?

За словами аналітиків EastFruit, стабілізація погодних умов у більшості регіонів України врешті дала фермерам можливість відновити збір ґрунтових та тепличних помідорів. Однак якість зібраної продукції залишає бажати кращого.

Внаслідок сильної посухи та дії палючого сонця на томатах з’являються тріщини та сонячні опіки. Тож українці не поспішають їх купувати, навіть за нижчою ціною.

Яка вартість помідорів у супермаркетах України?

Як повідомляють у «Мінфіні», станом на 7 серпня середня вартість рожевих помідорів у найбільших супермаркетах України становила 74,33 грн/кг. Хоча ще у липні кілограм помідорів коштував майже на 16 грн дорожче.

У популярних торгових мережах рожеві помідори продають за ціною від 69,9 до 83,1 грн/кг. Зокрема:

Ашан – 69,90 грн/кг;

Novus – 69,99 грн/кг;

Метро – 83,10 грн/кг.

Натомість помідори сливка у порівнянні із середньою ціною липня здешевшали лише на 5 грн. Середня їх вартість у супермаркетах країни становить 88,66 грн/кг. Зокрема:

Метро – 83,10 грн/кг;

Megamarket – 87,90 грн/кг;

Novus – 94,99 грн/кг.

Червоні ж помідори навпаки здорожчали. Станом на 7 серпня ціна на них на 2 грн перевищувала середню ціну липня і становила 89,9 грн/кг. Однак експерти не включають, що незабаром і на цей вид помідорів ціна знизиться.

Натомість зараз у супермаркетах їх можна придбати за такими цінами:

Novus – 63,99 грн/кг;

Ашан – 89 грн/кг;

Megamarket – 116,70 грн/кг.

Хоч для виробників динаміку до здешевшання помідорів складно назвати позитивною, українці можуть отримати від цього певний зиск. Зокрема недорогі помідори можна використати для приготування консервацій, наприклад різноманітних салатів та домашньої томатної пасти.