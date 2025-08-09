У ПФУ вам про це не розкажуть: як збільшити пенсію принаймні на 1000 грн

В Україні через особливості формули розрахунку пенсії її розмір може залежати від дати народження пенсіонера. Зокрема люди передпенсійного віку, що народилася із жовтня по грудень, вже сьогодні можуть збільшити свою майбутню пенсію принаймні на 1000 грн. Достатньо лише трохи зачекати із подачею заяви на оформлення виплат.

Як отримати вищу пенсію?

Громадяни, яким виповнюється 60 років з жовтня по грудень 2024 року, у день своїх іменин набувають право на призначення пенсії. Однак у них є вибір щодо часу подачі заяви:

одразу після свого 60-го дня народження;

з 1 січня 2025 року.

Другий варіант у даному випадку є більш вигідним, адже таким чином пенсіонер отримує можливість збільшити свій майбутній щомісячний дохід більш ніж на 1000 грн.

Як це працює?

Справа у формулі розрахунку пенсії, яка діє в Україні. Вона виглядає наступним чином:

Пенсія = Коефіцієнт зарплати х Коефіцієнт стажу х Середня зарплата по країні в останні 3 роки

Візьмемо за приклад умовного майбутнього пенсіонера, якому виповнилося 60 років 10 жовтня 2024 року. Його стаж – 40 років, і весь цей час він отримував зарплатню удвічі вищу за середню зарплатню по країні.

Отже його коефіцієнти для розрахунку пенсії будуть такими:

Коефіцієнт заробітної плати – 2;

Коефіцієнт стажу – 0,4.

Таким чином він може розраховувати на пенсію в розмірі 80% середньої зарплатні по Україні за останні 3 роки. Та якщо він подасть заяву на призначення пенсії наприкінці 2024 року, то останній показник у формулі буде дорівнювати 13 559,41 грн (середня зарплатня за 2021, 2022 та 2023 роки). А от у випадку звернення до ПФУ у січні 2025-го ця цифра зміниться на 15 057,09 грн (середня пенсія за 2022, 2023 та 2024 роки).

На скільки збільшиться пенсія?

В разі подачі заяви на оформлення пенсії в останні місяці 2024 року, пенсія взятого за приклад громадянина буде дорівнювати 10 847,53 грн (13 559,41 грн х 0,8). Якщо ж до Пенсійного фонду він звернеться вже з 1 січня 2025 року, то йому нарахують пенсію в розмірі 12 045,67 грн (15 057,09 грн х 0,8). Тобто пенсія такого пенсіонера збільшиться на 1198 грн. А це, погодьтесь, немало.

Звісно, написати заяву на оформлення пенсії з початку нового року можуть і українці, яким виповнюється 60 років раніше, ніж у жовтні. Але тоді вони втратять пенсію за кілька місяців 2024 року.