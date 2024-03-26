Розетка не потрібна: новий пристрій передає електрику через вікно

Power Mole передає бездротовою мережею 10 Вт електроенергії через шибку, даючи змогу внутрішнім розеткам живити зовнішні пристрої. Пристрій заснований на технології індуктивного зв’язку, що використовується в бездротових системах зарядки смартфонів. Новинка представлена на Kicktstarter.

Винахідник із Каліфорнії Пітер Бевелакв створив Power Mole для ситуацій, коли таким пристроям, як камери відеоспостереження або декоративні світильники, потрібне джерело живлення, але поблизу немає зовнішніх розеток.

Установка складається з двох компонентів у формі шайби: передавача, прикріпленого до внутрішньої поверхні шибки, і приймача, прикріпленого до зовнішньої сторони скла. Передавач підключається до домашньої розетки в приміщенні, а приймач – до зовнішнього пристрою через USB-кабель.

Коли змінний електричний струм проходить через індукційну котушку передавача, генерується змінне магнітне поле. Це поле проходить через скло товщиною до 30 мм, створюючи змінний електричний струм в індукційній котушці приймача. Змінний струм перетворюється на постійний струм, який живить під’єднаний гаджет.

Передавач Power Mole (ліворуч) і приймач (праворуч) джерело: Acqua Industries

У нинішньому вигляді Power Mole можна використовувати тільки з пристроями, які використовують вхід USB або вхід на 5 В. Тому для живлення, наприклад, електродриля він не підійде.

Рішення не таке енергоефективне, як підключення напряму до розетки. Для живлення такого пристрою, як камера, що споживає близько 5 Вт, ефективність Power Mole коливається від приблизно 50% (за максимальної відстані 30 мм) до 75% (за відстані менше ніж 6 мм).

Power Mole призначений для використання з пристроями з низьким енергоспоживанням, такими, як камери відеоспостереження. джерело: Acqua Industries

Якщо передавач під’єднаний до мережі, але не може під’єднатися до приймача, він автоматично вимикається з метою економії електроенергії. Система також не обмежується використанням скла, вона також може передавати сигнал через дерево або будь-який інший неметалевий матеріал. Якщо між передавачем і приймачем виявляється метал, передавач відключається.

Якщо Power Mole надійде у виробництво, він буде доступний за $59. У комплект входять передавач (зі шнуром живлення), приймач і клейкі прокладки для обох пристроїв.